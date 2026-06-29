1100423.1.260.149.20260629201704 Un incendio en una nave de Villena deja a un empleado atendido por intoxicación de humo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una nave del polígono industrial El Rubial del municipio de Villena (Alicante) ha dejado a personal de otra contigua atendido por los servicios sanitarios debido a una intoxicación de humo, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

En concreto, solo ha habido una asistencia a un trabajador de 38 años por inhalación de humo, que ha sido trasladado en una unidad de soporte vital básico (SVB) al centro de salud integrado de Villena, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El Consorcio de Bomberos ha recibido el aviso del suceso este lunes sobre las 17.24 horas y han sido evacuados todos los empleados de la nave donde se ha originado el incendio. El fuego ha quedado controlado a las 17.50, aunque se han mantenido tres dotaciones trabajando pasadas las 18.00 horas.

El incendio se ha producido en el interior de la nave industrial, que ha quedado gravemente afectada. Desde el organismo provincial destacan que la cercanía del nuevo parque de bomberos con el polígono industrial ha resultado de gran importancia, ya que la rápida intervención ha conseguido evitar la propagación a las naves colindantes.

Ante este incendio, el cuerpo de seguridad ha movilizado dos unidades mando jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada, tres bombas rurales pesadas, un furgón de transporte personal y un sargento, dos cabos y diez bomberos de los parques de Villena, Elda, Cocentaina, San Vicente y el retén itinerante del Vinalopó. También ha colaborado una bomba nodriza pesada del parque de Ontinyent (Valencia), fruto del convenio de colaboración de zonas limítrofes.