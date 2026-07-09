Un incendio en un piso de Cullera se salda con doce asistidos por inhalación, entre ellos un bebé

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en un domicilio situado en la sexta planta de un edificio de viviendas de 15 alturas en Cullera (Valencia) se ha saldado con doce personas asistidas por inhalación leve de humo, entre ellas un bebé de 10 de meses.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), han sido asistidas doce personas por inhalación leve de humo. De ellas, han sido trasladadas tres personas --dos mujeres de 31 y 37 años y un bebé de 10 meses-- al Hospital La Ribera y un hombre de 66 años al Centro de Salud de Cullera.

Se han movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB y dos unidades de transporte urgente.

De acuerdo al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, han intervenido cuatro dotaciones de bomberos de Gandia, Cullera, Silla, Gandia, un sargento y un jefe de sector. Además, una parte del vecindario ha sido evacuada. Los de las plantas superiores han sido confinados o refugiados en las terrazas.

El fuego se ha declarado pasadas las 16 horas de este jueves, pero ha sido rápidamente extinguido, en concreto sobre las 16.30 horas. Los bomberos han iniciado posteriormente el proceso de revisión y ventilación de cada una de las 74 viviendas del edificio.