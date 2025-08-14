El incendio de Teresa de Cofrentes afecta a 504 hectáreas y los bomberos tratan de controlar pequeños rebrotes

Preocupa la zona sureste porque no hay caminos para llegar por tierra: "No podemos llevar allí agua"

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han conseguido perimetrar el incendio de Teresa de Cofrentes (Valencia), que afecta a una zona de aproximadamente 13 kilómetros y 504 hectáreas según la primera estimación provisional, y trabajan durante este jueves por la tarde en sofocar "alguna pequeña reproducción" de las llamas. Sigue preocupando la zona sureste porque es la más abrupta y de difícil acceso por tierra.

Así lo han trasladado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director del puesto de mando avanzado (PMA) y oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Juan Carlos Escudero, en declaraciones a los medios desde el PMA en Teresa de Cofrentes.

La estimación provisional de 504 hectáreas se distribuye entre 440 en Teresa de Cofrentes y 64 en la vecina localidad de Ayora. El incendio se divide en tres sectores y preocupa el sureste, una zona "muy abrupta" en la que no hay caminos para llegar con tráfico rodado: "No podemos llevar allí agua, únicamente con medios aéreos, entonces esa zona del perímetro nos va a costar más rematarla", ha indicado el director del PMA.

"En el perimetro que tenemos perimetrado no se observan llamas, hay alguna pequeña reproducción, estamos trabajando en ella y nos sigue preocupando la zona sureste", ha explicado el conseller, quien ha indicado que se trabaja con retardante para evitar reproducciones.

Se mantiene el dispositivo de extinción desplegado desde primera hora de este jueves, con entre 170 y 190 efectivos sobre el terreno, entre ellos los de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y siguen 15 personas desalojadas, aunque según Valderrama "no hay ningún problema de alojamiento". También continúa la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Este jueves se ha declarado otro incendio forestal en Bicorp, en la zona del río Fraile, por lo que se están "alternando recursos" desde el dispositivo de Teresa de Cofrentes pra evitar su propagación, aunque "parece que evoluciona favorablemente". "Es importante que todos los recursos se centren ahora en este incendio [el de Teresa de Cofrentes] y evitar que se propague otro con las tormentas secas o los rayos latentes", ha subrayado Valderrama.

Es por eso que un helicóptero de vigilancia sobrevuela las zona donde ha habido tormentas secas, como la de Venta del Moro, la de Requena-Utiel y la de Los Serranos, para visualizar si existe algún conato de incendio "y actuar lo más pronto posible".

De cara a esta tarde se prevé que haga más calor y se presta atención a la velocidad del viento. "Tenemos que actuar con la máxima intensidad y la máxima prevención", ha insistido el titular de Emergencias.

En la misma línea, el director del PMA ha mostrado su preocupación porque pueda haber tormentas esta tarde e inestabilidad que pueda generar "giros de viento" y rayos que provoquen a su vez reproducciones tanto dentro como fuera de este incendio. "Todavía hay muchos puntos que están calientes y por eso estamos temiendo a medida que avanza el día más reproducciones", ha señalado.

EVACUADO UN EFECTIVO POR UN PROBLEMA EN LA RODILLA

Los responsables el dispositivo han explicado que se ha producido un incidente con un miembro de una brigada helitransportada que ha sufrido "algún problema en la rodilla" y ha sido evacuado en helicóptero hasta una ambulancia.

En general, han lanzado un mensaje de "cierta tranquilidad" y de prudencia porque "la zona está relativamente tranquila" pero se esperan reproducciones.