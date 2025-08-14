Los efectivos de extinción trabajan intensamente en dos puntos calientes en el incendio de Teresa de Cofrentes

Los desalojados no volverán de momento a sus viviendas y durante la mañana volarán drones para detectar zonas problemáticas

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha indicado este jueves, tras una reunión de coordinación con todos los responsables de los efectivos que están trabajando en la extinción del incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes y que afecta al término de Ayora, que los medios están trabajando "intensamente" en dos puntos calientes del fuego detectados en la zona suroeste para ver cómo van evolucionando a lo largo de la mañana.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en las que ha apuntado que han estado evaluando en la reunión todas las condiciones y cómo ha evolucionado el fuego a lo largo de la noche en la que "afortunadamente" las condiciones meteorológicas han sido "muy favorables", con momentos en los que se ha alcanzado una humedad relativa del 80 por ciento, lo que ha sido "beneficioso" para el incendio forestal.

A lo largo de la mañana se han dispuesto drones para detectar puntos calientes que pudiera haber en la zona de perímetro y ha detallado que hay dos, fundamentalmente en la zona del suroeste, donde se está trabajando "más intensamente".

Valderrama ha confirmado que, de momento, no está previsto que las personas desalojadas de algunas pedanías y diseminados vuelvan a sus domicilios. Se trata de segundas residencias, por lo cual 2tienen alojamiento y no hay ningún problema".

Desde primera hora de la mañana se han ido incorporando los medios aéreos a las tareas de extinción hasta alcanzar a lo largo del día hasta ocho aéreos y entre 170 y 180 efectivos terrestres entre la Unidad Militar de Emergencias; bomberos forestales, de los Consorcios Provinciales y se incorporará una unidad helitransportada de Aragón.

En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, ha apuntado, en declaraciones a los medios tras la reunión, que ha sido una noche de "trabajo intenso" y ha destacado que ha sido igualmente "favorable" el grado de humedad para las tareas de extinción, a la espera de ver la evolución del día por la previsión del aumento de temperaturas y las posibles tormentas por la tarde.

Rodríguez ha recalcado que están "volcados directamente a disposición de la dirección de la emergencia con toda la Unidad Militar de Emergencias puesta a disposición para seguir trabajando intensamente". Así, ha subrayado la intervención de los drones de la UME "para poder evaluar y perimetrar diversas zonas en las cuales hay focos calientes del incendio".

"En este caso estamos hablando de 120 efectivos de recursos más 40 vehículos de logística y seis autobombas y totalmente volcados en colaborar para extinguir este incendio", ha apuntado.

TERRITORIO ESCARPADO

Por su parte, el conseller ha subrayado que se trata de un territorio de difícil acceso, escarpado y, por tanto, "también es importante el trabajo que se realice ahora por las condiciones meteorológicas", en las que se prevé un aumento progresivo de las temperaturas y una disminución de la humedad relativa, que es "perjudicial para cualquier incendio forestal".

Valderrama ha recordado que la Comunitat Valenciana se encuentra con aviso especial porque "nos esperan días muy intensas temperaturas, pero también con tormentas secas". De hecho, el fuego de Teresa de Cofrentes se inició este miércoles por un rayo. Por tanto, ha dicho, "también tenemos que estar prevenidos ante esta posible situación" y "de hecho se van a hacer vuelos en aquellas zonas donde han habido tormentas y pueda haber un rayo latente que pueda producir algún incendio".

"Lo importante es trabajar muy intensamente esta mañana; se ha trabajado de hecho muy intensamente esta noche para que se pueda controlar esos humos que hay actualmente y esos puntos calientes que existen", ha apuntado Valderrama, quien ha afirmado que aún no se sabe la superficie afectada porque es una situación "dispersa" y "difuminada con el movimiento que hubo de tormentas y de viento".

Así, ha recalcado que el viento y la tormenta fueron "determinantes" en el fuego, no así la lluvia "que hizo que no se extendiera". El conseller ha agradecido el trabajo de todos los efectivos de extinción y de la Policía de la Generalitat, que están ccolaborando en previsión de que pudiera afectar a alguna vivienda.