Alcalde de Teresa de Cofrentes, "muy esperanzado" por la evolución del fuego aunque pendiente de las tormentas

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Teresa de Cofrentes, José Javier Jiménez, ha destacado que la evolución del incendio declarado ayer es "muy esperanzadora" debido a la noche transcurrida, en la que ha refrescó "muchísimo", pero ha señalado que están "muy pendientes" de la tormenta prevista para esta tarde.

Al respecto, en declaraciones a los medios, ha explicado que los medios aéreos están centrándose en trabajar en dos puntos calientes y ha asegurado que el fuego "está casi todo controlado y perimetrado".

No obstante, ha advertido de que para esta tarde se prevé otra tormenta como la de ayer "de poca agua y mucha actividad eléctrica". Precisamente, la caída ayer de un rayo fue la que originó el incendio, pero "después la misma tormenta hizo cambiar el viento y al intentar quemar sobre lo quemado es cuando se paralizó" el fuego. Por ello, estarán pendientes de la tormenta y el viento.

Por otra parte, ha señalado que por el momento no regresarán las personas desalojadas de las casas diseminadas de la zona "en previsión de lo que pueda ocurrir esta tarde" y ha destacado que "la colaboración de la población ha sido inmensa". Asimismo, el incendio obligó anoche a suspender las fiestas y en función de la evolución se decidirá si se retoma la programación.