El incendio de un bajo turístico en construcción en València obliga a confinar a los vecinos de un edificio

Actualizado: domingo, 4 enero 2026 12:32
VALÈNCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un bajo turístico en construcción de la calle Poeta Más y Ros de València, en el distrito de Algirós, sufrió un incendio este pasado sábado por la noche que obligó a confinar a los vecinos del edificio.

Según fuentes municipales, a consecuencia del incendio fue atendida una persona que sufrió un ataque de ansiedad. El fuego afectó a uno de los bajos del inmueble, mientras el resto de viviendas no registraron daños.

En el dispositivo de extinción participaron bomberos del parque norte del cuerpo del Ayuntamiento de València.

