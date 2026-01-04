El incendio de un bajo turístico en construcción en València obliga a confinar a los vecinos de un edificio

Imagen de archivo de una furgoneta de los bomberos del Ayuntamiento de València - AYTO/ARCHIVO

VALÈNCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un bajo turístico en construcción de la calle Poeta Más y Ros de València, en el distrito de Algirós, sufrió un incendio este pasado sábado por la noche que obligó a confinar a los vecinos del edificio.

Según fuentes municipales, a consecuencia del incendio fue atendida una persona que sufrió un ataque de ansiedad. El fuego afectó a uno de los bajos del inmueble, mientras el resto de viviendas no registraron daños.

En el dispositivo de extinción participaron bomberos del parque norte del cuerpo del Ayuntamiento de València.