El incendio de la Vall d'Uixó, estabilizado

Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal. - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) se encuentra ya estabilizado, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Esta nueva fase supone que, sin estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

Esta misma mañana, el director de la extinción, Fernando Pérez, ya avanzaba que el objetivo del operativo de este viernes era dar por estabilizado el incendio. "Si no lo conseguimos hoy, será mañana", auguraba.

La superficie afectada de la que se ha dado cuenta esta mañana en la reunión del Cecopi es de unas 9.599 hectáreas. Eln torno al 40% de ellas calcinadas corresponden al Parque Natural de la Serra d'Espadà. El porcentaje calcinado del parque --que tiene una superficie total de 31.180 hectáreas-- se reduce a un 12%.