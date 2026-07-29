El incendio de la Vall d'Uixó está "perimetrado", aunque "no asegurado"

Incendio de la Vall d'Uixó - CONSORCIO DE BOMBEROS

CASTELLÓ, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la Vall d'Uixó está "perimetrado", aunque "aún no asegurado" en la quinta jornada del fuego y la noche será "crítica" para determinar " cómo puede evolucionar el incendio".

Así lo ha manifestado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada, acompañado del director técnico operativo del PMA, Antonio Rodrigo. Las hectáreas quemadas se mantienen en unas 9.300 hectáreas y 82 kilómetros de perímetro.

Así, Rodrigo ha destacado que se ha determinado dónde está la cabeza del incendio y esta noche se va a revisar el perímetro con drones con cámaras térmicas para" ver si hay pavesas o puntos calientes" que haya el perímetro y al respecto ha recalcado que las siguientes 48 horas serán fundamentales para determinar la situación. En ese snetido, ha recalcado: "Hasta que no tengamos garantías no lo daremos por estabilizado".

Por su parte, el conseller Valderrama ha señalado que se ha acordado mantener el confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' de Onda, así como continuar con la evacuación del resto de municipios y zonas residenciales afectadas por el incendio de La Vall d'Uixó.

n concreto, se ha prorrogado la evacuación de los municipios de Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo (incluida la pedanía de Veo), Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar, además de las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' en el municipio de Betxí, así como de la pedanía de Artesa de Onda.

Esta medida tendrá vigencia hasta las 23:59 horas de mañana 30 de julio por razones de seguridad de las personas y las necesidades operativas de la emergencia.