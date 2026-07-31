El incendio de la Vall d'Uixó sigue activo pero con evolución "buena" y ha afectado a un 12% de la Serra d'Espadà

Casa quemada en Alfondeguilla, Castellón. - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de las localidades de Aín, Alcudia de Veo y sus pedanías, así como Tales, las urbanizaciones de Betxí y la pedanía de Artesa, en el término municipal de Onda podrán volver a sus hogares después de que se haya decidido levantar la orden de evacuación que se había decretado por el fuego declarado en la mañana del pasado sábado en el municipio de la Vall d'Uixó (Castellón). El incendio sigue activo y la evolución es "buena" y, según los últimos datos, ha calcinado un 12% de hectaáreas de la Serra d'Espadà.

Así se ha decidodo tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada a las 10.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la Vall d'Uixó.

Según se ha informado, el incendio se mantiene activo si bien su evolución es "buena". La superficie afectada de la que se ha dado cuenta esta mañana en la reunión del Cecopi es de 9.599 hectáreas.

El 40% de estas hectáreas (3.750) calcinadas corresponden al Parque Natural de Sierra Espadán. El porcentaje calcinado del parque

--que tiene una superficie total de 31.180 hectáreas-- se reduce a un 12%, según las últimas mediciones compartidas en el seno del Cecopi.

Un día más se ha agradecido a los profesionales que se han empleado durante la noche en la extinción del fuego porque su labor ha permitido que se haya avanzado "de forma clave". Con ello, se retiran ya los operarios cedidos por otras comunidades autónomas y se trabaja en el incendio con 17 medios aéreos y el apoyo de los efectivos terrestres dimensionado a las necesidades de la extinción, explica el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Tras levantar la orden de evacuación a Aín, Alcudia de Veo y sus pedanías, Tales, las urbanizaciones de Betxí y la pedanía de Artesa, en el término municipal de Onda, solo las localidades de Artana y Eslida continúan evacuadas. En este sentido, se establece un Cecopi para las 17.00 horas que evaluará si en estas dos localidades también se puede levantar la orden de desalojo, apuntan desde el operativo de extinción.

En la actualidad, de las 5.200 personas que continuaban fuera de sus hogares, 2.400 regresan a sus poblaciones y continúan fuera de sus domicilios aproximadamente 2.815 vecinos. De ellos, alrededor de 50 personas están evacuadas en los diferentes centros de acogida.

Por lo que respecta a la calidad de los acuíferos, se ha procedido a facilitar agua embotellada a todos los municipios, incluidos Artana y Eslida, para que puedan consumir agua con garantías óptimas. Si bien se informa que el agua de Betxí, la Vall d'Uixó, Onda, Alfondeguilla y la Vilavella es apta para el consumo humano. En relación con la calidad del aire, los niveles registrados son "óptimos" en todos los municipios.

Se recuerda a toda la población seguir las indicaciones de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e informarse solo a través de los canales oficiales.

((Habrá ampliación))