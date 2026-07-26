El incendio de Vall d'Uixó sigue "fuera de control" y afecta ya a 4.300 hectáreas

Población desalojada, a 25 de julio de 2026, en la Vilavella, Castellón, Comunidad Valenciana (España).- Carme Ripollés - Europa Press

El incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó sigue "fuera de control" y afecta ya, de acuerdo a la estimación inicial, a más 4.300 hectáreas tras duplicar durante la noche su perímetro, que llega a unos 40 kilómetros.

Así se ha trasladado hoy domingo después de la reunión del Cecopi que se ha desarrollado esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la zona.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que en estos momentos trabajan en torno a 450 efectivos y "contamos con que a lo largo del día habrá 20 medios aéreos trabajando".

"La situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y, además, en la zona donde están los frentes activos, el frente izquierdo, es de difícil acceso para las brigadas terrestres, de ahí la importancia de que a lo largo del día los aéreos nos ayuden a la extinción de estos incendios", ha razonado el jefe del Consell.

A la vista de la situación, se ha decidido que "ninguno de los municipios evacuados pueda volver a sus domicilios" y los vecinos evacuados --que pueden haber "subido un poco, hasta los 16.000", ha apostillado-- "van a permanecer en los centros que hemos habilitado".

"Conforme vaya la evolución del día pues iremos viendo, aunque todo hace indicar que en el día de hoy nadie volverá a sus domicilios. Además, los municipios de Betxí y de la Vall d'Uixó están confinados", ha agregado Llorca, quien ha aprovechado para "agradecer a todas las administraciones que están participando en la asistencia de este incendio por la buena coordinación que tuvimos en el día de ayer".

Cabe recordar que los municipios desalojados continúan siendo los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. En total 16 municipios y barrios desalojados y más de 15.000 personas desalojadas.

Ninguna de las personas desalojadas podrán volver a sus casas hasta que la evolución del incendio lo permita. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d'Uixó. Más de 560 personas continúan siendo atendidas en los espacios de evacuación habilitados en distintos municipios como Onda, Segorbe, Nules y Moncofa.

Pérez Llorca ha puesto en valor el trabajo de todos los medios implicados en la evacuación y realojo en situación de extrema emergencia de más de 15.000 vecinos con la dificultad que ello conlleva por lo que ha agradecido la labor de los alcaldes "determinante a la hora de trasladar a tantas personas a los lugares habilitados".

"SON MOMENTOS PARA TRABAJAR COORDINADOS"

Preguntado por el envío de medios desde la Comunitat a los incendios de Madrid, el 'president' ha puesto el foco en que "no son momentos para los críticas, son momentos para trabajar coordinados".

Además, ha aclarado que en el operativo enviado a Madrid no participó ningún efectivo de Castellón, ya que había un incendio activo en la comunidad autónoma de Aragón, cerca a la provincia castellonense y, además, "a lo largo de este mes habíamos tenido muchos conatos de incendio".

"Por lo tanto, de Castellón no se había enviado a nada, se había enviado algunos operativos a colaborar con la comunidad de Madrid como hicieron todas las comunidades cuando hemos necesitado nosotros ayuda, especialmente en la dana, y a todos esos medios se les pidió el regreso y ya están trabajando en este incendio", ha abundado.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado la "absoluta colaboración" entre instituciones. "Todo lo que la Generalitat Valenciana necesite va a ser aportado por el Gobierno de España", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que esta es "una emergencia de nivel 2 que dirige la Generalitat Valenciana y se activó la Unidad Militar de Emergencia (UME) ayer a mediodía, que estaba ya preparada con el mando de la delegada de gobierno y por tanto acudió inmediatamente".

"Básicamente, de los más de 400 efectivos que están trabajando y que ha reseñado el presidente de la Generalitat, la mitad son del Gobierno de España, entre la Unidad Militar de Emergencia, Guardia Civil, Policía Nacional y a lo largo del día se van a incorporar también las medidas aéreas".

"INCENDIOS DE SEXTA GENERACIÓN"

Morant ha expuesto que "anoche hubo una amenaza muy clara al municipio de Vall d'Uixó y veíamos cómo las llamas podían entrar". Aquí ha alabado la labor de los profesionales que durante toda la madrugada "han conseguido frenar ese avance y, por tanto, es un motivo de alegría dentro de este drama". "Sin ellos es imposible una reacción a la altura de un reto tan importante como hacer frente a estos incendios de sexta generación", ha exclamado.

La ministra de Ciencia ha manifestado que este tipo de sucesos evidencian el cambio climático con "incendios de enorme virulencia". En este escenario, ha abogado por "fortalecer esos servicios públicos y todas las políticas de lucha contra el cambio climático".

Por otro lado, Morant ha reconocido que "es muy duro dejar tu casa y pasar las noches fuera de casa, pero es la única manera de salvaguardar la vida de las personas". "Si hoy no estamos lamentando vidas humanas es precisamente porque se han tomado las decisiones adecuadas por parte de la dirección de la emergencia de hacer esas evacuaciones. Y, por tanto, es muy importante que la ciudadanía se conciencie. Nadie en su casa es capaz de parar el fuego", ha argumentado.

Y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha enfatizado que el Ejecutivo central "ha doblado los medios aéreos previstos inicialmente" y en este momento "todas las peticiones que la Generalitat, la dirección de la emergencia y del incendio, ha solicitado al Gobierno de España están ya actuando sobre el terreno".

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Asimismo, ha apuntado que la investigación sobre las causas del siniestro sigue en marcha, en manos del Seprona, y las pesquisan "están abiertas". "Lo que sí que podemos decir --ha precisado-- es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales".

Tanto desde la Diputación de Castellón como dede la Generalitat Valenciana hacen público el agradecimiento a los medios trasladados a la zona del incendio como los consorcios de bomberos de Alicante, Valencia, la UME y ayuntamientos.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se insiste en la importancia de que nadie trate de acceder a la zona del incendio. En todo momento hay que seguir indicaciones de servicios de seguridad y emergencias e informarse a través de los canales oficiales.