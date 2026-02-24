El incendio de un vehículo obliga a cortar la AP-7, sentido Valencia, a la altura de Tavernes

martes, 24 febrero 2026
VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un vehículo ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a cortar la AP-7, sentido Valencia, a la altura de Tavernes de la Valldigna.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incendio del vehículo pesado ha tenido lugar esta mañana y, como consecuencia, se ha cortado la AP-7 en sentido Valencia, en el punto kilométrico 572-565.

Alternativamente se ha establecido un desvío por la N-332, a la altura de Xeraco, han indicado las mismas fuentes.

