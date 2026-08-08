Los incendios de Sierra Engarcerán y Culla evolucionan positivamente pero Tírig pasa a situación 2 del PEIF

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón, Comunidad Valenciana (España).

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

VALENCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales activos de Sierra Engarcerán y Culla (Castellón) declarados este viernes presentan una "evolución positiva", con este último ya estabilizado, si bien el fuego en el término castellonense de Tírig ha pasado a tener activa la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Así lo han explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el director técnico del PMA, Antonio Rodrigo, y la Diputación de Castellón tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada a las 9.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado desde la noche del viernes en la Sierra Engarcerán. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y otros miembros del Consell han asistido a la reunión.

En total, hay unos 200 efectivos trabajando este sábado en el incendio, con 17 medios aéreos desplazados para los tres incendios activos. Están movilizados 150 efectivos terrestres, de los cuales 120 son de la Diputación Provincial de Castellón y Generalitat Valenciana, mientras que 30 corresponden a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Colaboran un dispositivo sanitario, de seguridad y técnicos de prevención.

El conseller de Emergencias ha explicado que la mayoría de medios aéreos están trabajando en Tirig, a donde se trasladará el Puesto de Mando Avanzado y desde donde se celebrará el próximo Cecopi.

En Sierra Engarcerán, se ha informado de que la superficie afectada por este fuego es de 45 hectáreas y un perímetro de 4 kilómetros. Su evolución es favorable.

La población permanece confinada y en la noche de este viernes se desalojaron 91 vecinos de sus masías. Once de ellos han sido evacuadas al polideportivo de Els Ibarsos. Valderrama ha precisado que estas once personas son turistas que se alojaban en masías de zona y que regresarán progresivamente a sus domicilios.

Bernabé ha explicado que se espera que las 91 personas de Sierra Engarcerán desalojadas por la Guardia Civil "puedan volver lo más pronto posible" a sus viviendas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha detallado que en este fuego, donde se activó la situación 2 del PEIF ese viernes, se ha rebajado ya a nivel 1.

Según el director técnico del PMA, Antonio Rodrigo, la orografía es "el principal problema" en el operativo. "Lo hemos podido subsanar con todos los medios que tenemos trabajando en el terreno y en principio el incendio está muy bien, la evolución ha sido favorable, por la noche hemos podido trabajar y hemos podido reducir la progresión del mismo y bueno, en principio ahora las condiciones meteorológicas son favorables y próximamente intentaremos darlo por estabilizado, pero más adelante, todavía no. Ahora mismo está en fase activa".

TÍRIG

En cambio, en Tírig se ha activado la situación operativa nivel 2 y se ha movilizado la UME a petición de la Generalitat. "Esperamos que, tal y como ha sido en el incendio forestal de la Sierra Engarcerán, (el incendio de Tírig) pueda también tener una evolución tan positiva", ha indicado Bernabé.

Según la Diputación, en Tírig "el incendio no ha sufrido evolución durante la noche. Sin embargo, se mantiene la emergencia más activa que en el resto de incendios", ha señalado la corporación provincial.

El 112 ha informado de que el incendio de Culla está estabilizado y la evolución es "buena", mientras que el incendio de la Salzadella se ha dado por extinguido.

Bernabé y Valderrama han asegurado que se está produciendo la "máxima colaboración" y ha resaltado que los medios del Estado están "trabajando desde primera hora" en colaboración con los autonómicos y provinciales.

CAUSAS NATURALES

La delegada del Gobierno ha explicado que "todo apunta a que todos los incendios fueron provocados por la situación de rayos y de tormentas secas" que se produjo este viernes en la zona.

"No obstante, se van a investigar y se buscarán de una manera más exhaustiva los focos, pero desde luego aparentemente todo indica a que fueron causas naturales", ha manifestado.