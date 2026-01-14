Una incidencia deja temporalmente sin servicio el tramo Tarongers/Ernest Lluch de Metrovalencia

Archivo - Imagen de la estación de tranvía Tarongers-Ernest Lluch - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia ha dejado temporalmente sin servicio el tramo Tarongers/Ernest Lluch-Doctor Lluch de Metrovalencia, según ha informado la entidad en un comunicado.

La incidencia, que afecta a las líneas 4 y 6 de Metrovalencia, ha sido provocada por un vehículo y ha afectado a la catenaria del tramo señalado.

Como consecuencia, este tramo de Tarongers/Ernest Lluch ha quedado temporalmente sin servicio, han apuntado las mismas fuentes.