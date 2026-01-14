La incidencia de la gripe baja casi a la mitad en la Comunitat valenciana en la última semana hasta los 121 casos

Archivo - La gripe baja casi a la mitad ne la Comunitta en la última semana - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA 14 Ene.
La incidencia de la gripe ha bajado casi a la mitad --un 48%-- en la Comunitat valenciana en la última semana hasta los 121 casos por 100.000 habitantes frente a los 233,5 casos del periodo anterior.
Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad de la segunda semana del año, del 5 al 11 de enero.
El total de las infecciones respiratorias han crecido un 1,84% al pasar de 836,8 casos a 852,2 por un repunte del virus respiratorio sincitial (VRS). La media nacional, según los últimos datos que corresponden a la semana anterior, a la 1º, ha crecido de 573,6 casos a 639,8.
Así, el virus respiratorio sincitial (VRS) ha crecido un 17% al pasar de 118,8 casos a 138,9, mientras que por segunda semana consecutiva no se han reportado ningún caso de covid.
Los contagios por virus respiratorios ha vuelto a bajar en el tramo de los menores de 4 años de 2.330,1 casos a 2.015,2, mientras que, por contra, entre los mayores de 65 años sigue subiendo de 970,8 casos a 1.028,3.
La incidencia de ingresos hospitalarios también ha bajado en la segunda semana ha bajado de 31,5 casos a 25 casos y, en concreto, por gripe de 15 casos a 8,9 casos.