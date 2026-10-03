Incidentes con la Policía al romper un grupo de manifestantes por la vivienda el cordón que rodea Les Arts

La Policía en los alrededores del Palau de Les Arts- EDU MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Manifestantes por el derecho a la vivienda han logrado traspasar el vallado y cordón de seguridad montado en torno al Palau de Les Arts, punto de conclusión de la multitudinaria protesta y donde se celebra este sábado un foro de inversión inmobiliaria, y un grupo de ellos ha logrado acceder al área de alrededor del edificio mientras la Policía ha intervenido con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma para contener el acceso.

Los manifestantes han lanzado gritos de "vergonya" (vergüenza) y "vergüenza me daría ser policía" mientras un grupo ha logrado acceder, entre aplausos, al exterior del edificio, cuyo interior está cerrado.

Al llegar al punto de finalización de la multitunidaria protesta, el Palau de Les Arts, donde se celebra este sábado el foro de inversión inmobiliaria Valencia Real Estate Summit 2026, los participantes se han colocado rodeando la parte delantera del edificio, al que se impedía el acceso con vallas de seguridad.

Una vez allí, han hecho sonar llaves pero un grupo ha roto ese cordón de seguridad y ha entrado al exterior del edificio entre aplausos del resto. Ha sido entonces cuando se han producido la intervención policial que ha generado momentos de gran tensión.

Posteriormente, los manifestantes han levantado las manos, se han sentado de nuevo pacíficamente haciendo ruido con las llaves y han comenzado a gritar "Que viva la lucha de la clase obrera" y el "bella ciao".