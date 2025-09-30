La industria valenciana del metal pierde casi 12.000 empleos interanuales en el segundo trimestre del año

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), Vicente Lafuente, durante una rueda de prensa en la sede de la FEMEVAL, a 26 de septiembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

Femeval alerta del "alarmante" desplome del 45,7% en la actividad del automóvil

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad de la industria del metal en la Comunitat Valenciana ha caído un 10% durante el primer semestre del año, las exportaciones han descendido un 10% y se han perdido cerca de 12.000 puestos de trabajo (-10,7%) en comparación con el mismo periodo de 2024, según el 'Informe de Coyuntura del II Trimestre de 2025' elaborado por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval).

La patronal ha alertado del "complejo" momento que atraviesa el metal. "El sector sigue arrastrando incertidumbres que impiden consolidar una senda de crecimiento estable, condicionadas tanto por la debilidad de la demanda en Europa, como por las tensiones comerciales internacionales", ha explicado Femeval.

El descenso de la actividad industrial valenciana fue más pronunciado en el primer trimestre (-13,4%) del año y se ha moderado en el segundo (-6,6%).

Esta situación se agrava en el sector del automóvil, con un desplome del 45,7% entre abril y junio respecto al mismo periodo de 2024, prolongando la senda negativa de los últimos ejercicios. No obstante, el material y equipos eléctricos y electrónicos representan el contrapunto positivo, con un crecimiento del 21,8% en el segundo trimestre respecto al año pasado. Frente a esta caída de la producción, la media nacional del sector ha avanzado un +0,3%.

La ocupación total del sector metal alcanzó las 224.601 personas en el II trimestre de 2025, un 6,5% superior interanual, gracias al dinamismo de las ramas de instalaciones, comercio del metal y reparación de vehículos. Sin embargo, en el ámbito industrial se destruyeron casi 12.000 empleos, en paralelo a la caída productiva.

En palabras del presidente de Femeval, Vicente Lafuente, "las crisis geopolíticas, económicas y estructurales, unidas a las estrategias cada vez más proteccionistas de potencias como China o Estados Unidos y la falta de una normativa europea ágil y eficaz, lejos de resolverse se agravan cada día más. Todo ello está deteriorando la competitividad del sector metal, que históricamente ha sido uno de los pilares sobre los que se ha sustentado la pujanza económica y el bienestar de nuestra Comunitat".

DESPUNTE DE LAS EXPORTACIONES AEROESPACIALES

El primer semestre repite la tendencia bajista con un -10% en las exportaciones, afectadas especialmente por la caída en vehículos y componentes (-21%) y maquinaria y equipos mecánicos (-19%).

Por el contrario, destacan los avances en material eléctrico (+16%) y el sector aeroespacial (+139%), cada vez más relevante en el territorio valenciano. En el plano geográfico, los principales socios europeos muestran retrocesos (Alemania -10%, Italia -27%, Francia -4% y Reino Unido -13%).

En cambio, los mercados extracomunitarios lideran la demanda: EE.UU. (+22%), China (+26%) y Turquía (+12%). Las tensiones derivadas de los aranceles impulsados por la Administración Trump han incrementado la incertidumbre en el comercio mundial. Aunque solo el 5% de las empresas prevé un impacto directo, el 34% sí anticipa repercusiones indirectas, vinculadas al efecto arrastre en cadenas de suministro globales.

De momento, en 2025 las ventas a Estados Unidos han crecido hasta alcanzar el 11,6% de las exportaciones del metal valenciano. "Los mercados están reaccionando con rapidez a la errática política arancelaria iniciada por la Administración Trump, adelantando operaciones comerciales y reforzando el flujo con Estados Unidos. No obstante, todavía es pronto para medir el verdadero impacto que estas medidas van a tener sobre nuestro tejido industrial y nuestras exportaciones", ha señalado Lafuente.

La patronal del metal ha advertido de la complejidad de evaluar los efectos indirectos sobre terceros países, si bien "confía en que el reciente acuerdo comercial UE-EE UU alcanzado en agosto permita mitigar la volatilidad".

INCERTIDUMBRE Y PRUDENCIA

Con todo, las empresas del metal valoran su situación con una nota media de 6,89 sobre 10, ligeramente superior al trimestre anterior. Las expectativas de negocio se mantienen en terreno neutro (54,5 puntos sobre 100), al igual que las del empleo (50,6 puntos) y la inversión (50,6 puntos).

Los principales factores que limitan el desarrollo del sector según las empresas son, por orden, la dificultad para contratar personal cualificado; el crecimiento de los costes laborales; la reducción de márgenes comerciales; y el encarecimiento de materias primas y componentes.