Inescop presenta una certificación técnica para validar científicamente el calzado 'barefoot'

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inescop, centro tecnológico especializado en innovación aplicada al sector del calzado, ha presentado en la feria internacional Futurmoda, celebrada esta semana en Fira Alacant, su sello 'barefoot'. Se trata de "una certificación técnica que permite evaluar de forma objetiva el comportamiento del calzado".

La presentación fue realizada por Saray Ricote, investigadora del laboratorio de Confort y Salud de Inescop, quien explicó "cómo este sello permite determinar el grado de minimalismo del calzado mediante ensayos de laboratorio y parámetros medibles, evitando evaluaciones basadas únicamente en percepciones subjetivas".

"Lo que se puede medir se puede demostrar", explicó Ricote, quien también ha resaltado que el objetivo de esta certificación es "ofrecer evidencia técnica que respalde las afirmaciones de las marcas", detalla Inescop en un comunicado.

El proceso de certificación analiza distintos parámetros "clave" del comportamiento del calzado, como la flexibilidad, el 'drop' (diferencia de altura entre talón y antepié), el espesor estructural, la ligereza o la amplitud de la zona delantera.

A partir de estos resultados, el modelo evaluado se clasifica en tres niveles de 'barefoot', como son 'basic', 'medium' y 'advanced'. Este sistema permite comunicar "de forma clara" el grado de minimalismo del calzado y ofrecer al consumidor información "más transparente" sobre el producto.

Según la entidad, el sello 'barefoot' de Inescop nace "como respuesta a la creciente demanda de información fiable por parte de consumidores y profesionales del sector". "Gracias a esta certificación, las marcas pueden demostrar con datos objetivos las características de sus productos, mientras que los usuarios disponen de una referencia técnica independiente que les ayuda a entender mejor el comportamiento del calzado", ha apostillado.

El sello incluye, además, un código QR que permite acceder a información técnica sobre el modelo evaluado. Con esta iniciativa, Inescop ha subrayado que refuerza su "papel como centro de referencia en investigación, tecnología y evaluación del calzado", al tiempo que contribuye a "mejorar la transparencia y la calidad de la información disponible en el mercado".