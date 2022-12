La inflación, el Gobierno, los partidos y la política son las principales preocupaciones de los valencianos

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La inflación, el Gobierno central, los políticos, los partidos políticos y la situación política en general son las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana según la primera encuesta de percepción de la corrupción en España y esta autonomía impulsada por la Agencia Valenciana Antifraude.

Por detrás de estos problemas, los valencianos sitúan el desempleo, otras cuestiones económicas, la calidad del empleo (sueldos) y la crisis energética. Sus últimas preocupaciones son los efectos de la guerra en Ucrania y las corrupción y el fraude.

Este orden de preocupación coincide únicamente con el detectado en el conjunto de España en lo referido a la subida de precios, dado que los españoles mencionan en segundo lugar los políticos, los partidos y la política en general y el desempleo después. En este caso, el Gobierno central está en cuarto lugar, los efectos de la guerra en Ucrania en el último y la corrupción en el penúltimo.

La encuesta se hizo de manera telefónica en septiembre y octubre. Hubo 1.500 entrevistas, 400 de ellas en la Comunitat Valencia. Este estudio ha sido presentado este lunes por el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, Fernando Jiménez, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares.

Del análisis, que ha contado con la colaboración del investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa Luis de Sousa, se desprende que las Fuerzas Armadas, en primer lugar, y la policía, en segundo lugar, son las instituciones en las que más confían los valencianos y el resto de españoles. A estas le sigue la Unión Europea. En ambos casos, los partidos políticos --se lamenta la "polarización" que provocan--, el Gobierno y el Congreso están en los últimos puestos de confianza.

Más de un 60% de los valencianos y de los españoles en general están satisfechos con su vida; cerca de un 20% muy satisfecho, según el sondeo, que expone también que un 63,8% de los residentes en la Comunitat asegura que le va bien la vida comparado con los demás. En el conjunto del país es un 60,6%. El 55,6 de los valencianos cree que la renta está repartida de manera injusta en España y en todo el país lo piensa así un 54%.

Por lo que respecta a la corrupción, las entrevistas apuntan que la mayoría de la ciudadanía expresa que "el comportamiento tiene que ser ilegal para ser considerado corrupto". Asimismo, los encuestados opinan que "si la acción irregular se realiza por una causa justa, no es corrupción", que "si el resultado de una acción es beneficioso para la población en general, no es corrupción", y que no se puede llamar así "a un comportamiento practicado por la generalidad de las personas".

Ante supuestos escenarios de corrupción, todos colocan entre los más graves que un fiscal haya pedido a un empresario 500.000 euros a cambio de cerrar una investigación por blanqueo de capitales en el sector inmobiliario y que un director de los servicios de urbanismo de un ayuntamiento recogiera de manera informarl el 5% en donaciones por cada proyecto aprobado. En último lugar sitúan que un familiar economista haya conseguido entrar en una gran empresa gracias a la recomendación que envió el alcalde del pueblo a un consejero delegado.

Por lo que respecta a la corrupción en general, tanto los valencianos como el resto de españoles piensan en su mayoría (43,34%) que ni aumentó ni disminuyó en el último año. Un 43% cree que aumentó y un 13% que disminuyó en mayor o menor medida.

PORCENTAJE DE CORRUPTOS

Por otro lado, al hablar del porcentaje de corruptos, se indica que el 60,5% de los españoles y el 58,5% de los valencianos ponen en primer lugar a los políticos, seguidos de los empresarios (47,6% y 46,4%, respectivamente). Después, los habitantes de la Comunitat hablan de los ciudadanos y los funcionarios --este orden se invierte en el conjunto de España--.

Asimismo, más del 90% de los encuestados responde que un funcionario nunca les ha pedido regalos o dinero en los tres últimos años. Sobre la protección que reciben los denunciantes de corrupción la mayoría cree que esta "es una obligación para toda la sociedad", seguida de otros que creen que estos denunciantes pueden ser objeto de múltiples represalias" y un porcentaje menor que dice que "ya están suficientemente protegidos por la policía y los jueces".

Preguntados por las razones por las que se vota a un corrupto, la mayoría explica que se hace porque los candidatos son del partido con el que se simpatiza, una circunstancia que Jiménez ha indicado que supone "votar con la pinza en la nariz". Por detrás de este motivo están haberse beneficiado de los favores del candidato y sentir gratitud, y considerar que todos los políticos son corruptos y dar por eso igual a quién se vote.

Al preguntar las razones por las que no se denuncia la corrupción, los valencianos destacan en un porcentaje superior al resto de España que "siempre" denunciarían un caso de corrupción.

No obstante, entre las razones para no denunciar todos apuntan en la mayor parte de los casos que no valdría la pena el tiempo y el coste, que a veces se ven obligados a hacer lo incorrecto, y que las acusaciones nunca resultan en nada.

Por otra parte, la encuesta pregunta qué es lo más importante para tener éxito económico en España y la mayoría opina que "tener buenos contactos y cultivarlos". Por detrás aunque no con mucha diferencia hablan de "tener buenas ideas y esforzarse en explicarlas" y muy pocos de tener suerte.

MÁS DENUNCIAS

La encuesta recoge también preguntas para los valencianos sobre la Agencia Valenciana Antifraude. El 32% dice conocer su existencia --estos la puntúan con un 4 sobre 5-- frente a un 68% que no sabe de ella. Sobre sus funciones, la más conocida es la de "proteger a quienes denuncian casos de corrupción", seguida de la de "detectar y castigar a personas corruptas".

El director de esta entidad ha destacado que han subido un 25% las denuncias recibidas --esencialmente por el canal web, buzón de denuncias-- entre 2021 (359) y 2022 (440). El capítulo de gestión de recursos humanos es uno de los que más denuncias genera, seguido de la contratación pública.