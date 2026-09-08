Un informe del CEAM determinará la severidad del incendio de El Saler y planteará medidas para la regeneración

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, presiden la reunión para abordar la regeneración de la Devesa de El Saler. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), dependiente de la administración autonómica, determinará la severidad y la afectación del incendio de la Devesa de El Saler, en la ciudad de València, sobre la vegetación y el suelo de este paraje natural y planteará medidas para proceder a su regeneración.

Así lo han indicado este martes el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, tras la reunión que junto a sus equipos han celebrado en el Parque de Bomberos de El Saler para abordar las medidas que se pondrán en marcha a corto, medio y largo plazo en favor de la recuperación de ese entorno.

Ambas partes han pactado un plan de regeneración con el objetivo de "impulsar y agilizar" las actuaciones necesarias para acometer esa labor y "reforzar la capacidad de defensa" de la Devesa "frente al fuego". Entre las iniciativas planteadas están también el desarrollo de medidas de prevención como la ampliación de los cortafuegos y la agilización de trámites administrativos. En este último apartado se enmarca la incorporación del sistema Sideinfo -los cañones antiincendios de la Devesa- en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de València.

"Tenemos que aprender de lo sucedido y mejorar en lo que se pueda toda la capacidad de la Devesa de El Saler de soportar esa tensión que conlleva tener un entorno antropizado y de interacción humana tan frecuente" como el de este paraje natural, ha expuesto Martínez Mus, a la vez que ha señalado la exposición de espacios como este, "por desgracia" y "directamente" a la mano de "delincuentes que atentan contra" él. "Ser capaces de prevenir es importante y creo que el canal que hemos habilitado va a ser muy útil", ha asegurado el conseller respecto a la reunión.

La primera edil, que ha precisado que el incendio de la Devesa no está extinguido y que se sigue trabajando para refrescar la zona y evitar rebrotes, ha valorado que en el encuentro de esta jornada hayan participado "todos los servicios implicados en las labores de extinción" y en la recuperación de una "zona tan importante para la ciudad". Catalá ha resaltado que se han trabajado "cuestiones muy importantes".

"Hemos procurado estar todos los que tienen que opinar, para que en una sola sesión poder saber todos hacia dónde nos dirigimos y cuáles son los pasos", de modo que "nadie tenga que esperar a que a otro le explique lo que vamos a hacer", ha agregado Vicente Martínez Mus. "Es importante que hayan estado todos los ámbitos implicados para que la dinámica de aquí en adelante sea lo más ágil posible y se pueda recuperar cuanto antes el entorno y que esté mejor preparado para el futuro", ha apostillado.

El primer punto acordado en la reunión consiste en "agilizar los trámites administrativos para facilitar que las medidas que se impulsen se lleven a término con la máxima celeridad, manteniendo todas las garantías ambientales en el marco de la modificación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales impulsado por el Ayuntamiento de València", han concretado ambas partes.

TRAMITACIÓN URGENTE

Para lograr este fin, la Generalitat aplicará los mecanismos de tramitación urgente que permite la legislación, adaptará la normativa del Parque Natural de l'Albufera cuando sea necesario y coordinará a todos los órganos implicados para evitar duplicidades y acortar los plazos administrativos.

Por otro lado, se ha acordado que el CEAM realice el citado informe postincendio. "Una vez se declare extinguido, la primera labor que queremos hacer es un informe de severidad", ha expuesto la alcaldesa. "Para poder trabajar en la recuperación de la masa boscosa, de la superficie afectada, tenemos que saber cómo de duro ha sido el incendio para la zona vegetal", ha apuntado, a la vez que ha manifestado que ese trabajo servirá para aconsejar "sobre qué medidas de recuperación, de reforestación" u otras se pueden aplicar.

Con ese informe se abordarán las actuaciones a realizar a corto, medio y largo plazo. Se barajan acciones como talas selectivas o plantaciones una vez se haya comprobado cómo avanza durante los primeros meses la regeneración natural del monte.

Asimismo, Martínez Mus ha explicado que la Generalitat colaborará para que el Ayuntamiento de València "pueda modificar y aprobar cuanto antes el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales para incorporar los nuevos cortafuegos y evitar la duplicación de trámites ambientales mediante un único informe del parque natural".

"El Saler puede ser una superficie pequeña, pero tiene un valor emocional añadido y merece esta atención especial", ha remarcado el responsable autonómico, que ha dicho que "todas las herramientas de la Generalitat están a disposición para colaborar con el Ayuntamiento", ha subrayado.

Durante la reunión se ha abordado el desarrollo del sistema defensivo frente a incendios de La Devesa. A este respecto, Catalá ha destacado que cuando su equipo llegó al gobierno de la capital valenciana encontró que el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, "proveniente del anterior ejecutivo local", "no contemplaba el sistema Sideinfo".

"NO ENTENDEMOS"

La primera edil ha remarcado que por ello el pasado mes de enero tuvo que modificarse para incorporarlo y agilizar el despliegue de las distintas fases del sistema previstas --en la actualidad se cuenta con once cañones antiincendios instalados y se contempla extender la red hasta alcanzar los cuarenta--. "No entendemos cómo no se había contemplado" la inclusión del Sideinfo en ese plan "por parte del anterior ejecutivo", ha remarcado María José Catalá.

La responsable municipal ha señalado, asimismo, que este sistema de cañones antiincendios de la Devesa de El Saler se ha activado este martes con motivo de la alerta roja por incendios forestales decretada, con el objetivo de refrescar la zona boscosa.