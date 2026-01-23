Un informe cifra en 243 millones de euros el impacto mediático del Benidorm Fest 2025

Archivo - La cantante Melody recibe el micrófono de bronce como ganadora del Benidorm Fest 2025 en Benidorm (Alicante) - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

Un informe de la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza ha cifrado en más de 243 millones de euros el impacto mediático de la última edición del Benidorm Fest, celebrada en 2025, según ha informado el alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, en el marco de Fitur 2026, que se celebra estos días en Madrid.

Pérez ha trasladado las conclusiones de este estudio junto al concejal de Eventos, Jesús Carrobles; la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, y los ganadores del festival en 2023 y 2024, Blanca Paloma y Nebulossa.

El 'Informe de evaluación de medios', al que acompaña un estudio de 'Impacto económico en digital del festival Benidorm Fest', se ha confeccionado a partir de información recabada, elaborada y analizada por profesionales vinculados a la cátedra, así como por empresas especializadas en seguimiento de medios (Onclusive) y monitorización de redes (Atribus), según ha detallado el Ayuntamiento de Benidorm en un comunicado.

El primer edil ha señalado que el dictamen sobre impacto en los medios "no se circunscribe a los días del Benidorm Fest, sino que la evaluación se inicia algo más de dos meses antes de que se celebre el festival y se prolonga hasta varias semanas después de la final". Concretamente, el periodo analizado va del 7 de noviembre de 2024 al 15 de febrero de 2025.

Según los resultados del estudio, durante el periodo analizado la repercusión del Benidorm Fest en medios digitales y portales fue de 210.073.961 euros, mientras que en televisión superó los 29,5 millones y los 3,6 en prensa escrita. El número de impactos de audiencia en las más de 11.000 referencias estudiadas se situó por encima de los 38.000 millones.

El alcalde ha subrayado que este año el estudio elaborado por la cátedra ha incluido también "un análisis exhaustivo sobre el uso de las redes en el evento, el impacto económico que ha generado y cómo ayudan los perfiles de 'influencers' a la repercusión del Benidorm Fest". Para ello, se han recopilado datos de X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, noticias digitales, webs, foros y blogs entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025.

Durante la pasada edición, el impacto económico generado a través de medios digitales y redes sociales alcanzó un valor total estimado de 15.050.468 euros, según los datos de Atribus. TikTok fue la plataforma "más influyente", con más de un tercio del impacto contabilizado.

Le sigue X, con un 21 por ciento, que se consolida como "el espacio principal para la conversación en tiempo real y la reacción inmediata durante el evento". Plataformas como Facebook, YouTube e Instagram tuvieron una participación "más discreta", entre un 2% y un 4% del total.

Por lo que respecta al contenido de las publicaciones en redes sociales, para los usuarios, de acuerdo con el consistorio, Melody se convirtió en "una figura viral con carácter transversal". Además, se produjo "una mejora en la calidad de la producción y en la profesionalización del formato".

Asimismo, el Benidorm Fest se configuró en "un espacio simbólico de expresión social y de participación digital", lo que ha generado, según ha destacado el Ayuntamiento, "una auténtica tormenta de publicaciones y comentarios minuto a minuto en redes sociales".

En cuanto a los usuarios que se interesaron en redes sobre el festival, una "amplísima mayoría" corresponde a "perfiles de fans con menos de 2.000 seguidores", lo que revela que "la conversación fue altamente participativa y socialmente distribuida".

En este contexto, Pérez ha resaltado que los resultados de impacto dejan "bien a las claras" que la inversión del consistorio en el festival genera "un retorno en términos de imagen y promoción que sería inalcanzable de otro modo", al tiempo que permite "llegar a segmentos de público muy diversos y que con anterioridad no se habían interesado por el destino".

LA SIRENITA DE ORO, NUEVO TROFEO

Al margen de los resultados de los informes de impacto, otro elemento ligado al certamen que ha centrado el interés de esta tercera jornada de Fitur ha sido la Sirenita de Oro, que es el nuevo trofeo que recibirá el o la artista que gane el concurso y con el que se homenajea al Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

Junto a este trofeo han posado Blanca Paloma y Nebulossa. Además, aquellos que visiten el estand de Benidorm durante el fin de semana podrán fotografiarse junto al galardón.

MONTAJE

Por otra parte, en Benidorm ya se ha iniciado el montaje del recinto y escenario en el que se desarrollarán las galas del festival en el Palau d'Esports l'Illa los días 10, 12 y 14 de febrero.

También se ultima la programación del Euroclub, que complementará al festival y que se promociona estos días en Fitur. La programación arrancará el 11 de febrero, momento en que se abrirá una 'fan zone' en la plaza Sus Majestades los Reyes de España, que estará abierta durante todo el fin de semana.

El día 13 el Euroclub se desplazará al auditorio Julio Iglesias del Parque de l'Aigüera, con un bingo musical a las 17.30, al que seguirá a las 19.00 horas una fiesta con actuaciones de artistas de anteriores ediciones del festival. Entre los ya confirmados, se encuentran Nebulossa, Blanca Paloma, Daniela Blasco, Kingdom, La Chispa, Sofía Coll, Karmento o Kuve.

TAPAFEST

En el marco de Fitur, también se ha presentado una nueva edición del Tapafest, un evento organizado por Abreca y paralelo al Benidorm Fest y que, según el consistorio, refuerza "el posicionamiento como destino gastronómico y cultural de primer nivel". La propuesta se celebrará del 7 al 15 de febrero.

En esta edición, serán 20 los establecimientos participantes que ofrecerán propuestas en formato tapa, una muestra de "la creatividad, la calidad y la diversidad gastronómica de la hostelería local en un contexto de máxima proyección mediática y turística para la ciudad", según el vicepresidente de Abreca, Álex Fratini.

En la misma línea, el alcalde ha destacado que la celebración del Tapafest durante las fechas del Benidorm Fest permite "aprovechar la afluencia de visitantes y el impacto promocional del evento musical" con el fin de "dinamizar la hostelería, incentivar el consumo y mostrar la riqueza gastronómica" del municipio "tanto al público nacional como internacional".

Como complemento a esta programación, del 10 al 15 de febrero la plaza del Ayuntamiento de Benidorm contará con una oferta gastronómica a través de 'foodtrucks'. Se trata de un espacio festivo abierto durante todo el evento que se completará con actuaciones musicales.