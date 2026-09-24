Infraestructuras propias, plan de implantación y formación, entre las directrices sobre IA de la Universitat de València

La Universitat de València aprueba las 'Directrices para el uso de la inteligencia artificial (IA)'. - UV

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El despliegue de infraestructuras propias, la elaboración de un Plan de implantación y un programa de formación son algunas de las medidas incluidas en las 'Directrices para el uso de la inteligencia artificial (IA)', documento elaborado por la Universitat de València, a través del Vicerrectorado de Transformación Digital.

El texto recoge recomendaciones y principios generales para "orientar el uso responsable de estas herramientas por parte de la comunidad universitaria y que se integra dentro de un marco estratégico que cuenta ya con el despliegue de una infraestructura de IA en servidores propios de la Universitat y, próximamente, con un Plan Estratégico para su implantación", explica la institución académica en un comunicado.

Como primer paso, la Universitat de València ha trabajado en estas directrices --especialmente dirigidas al personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PTGAS)--, que constituyen el punto de partida de una estrategia más amplia que continuará desarrollándose en los próximos meses.

Entre las actuaciones ya iniciadas destaca también el despliegue de una infraestructura de inteligencia artificial en servidores propios de la Universitat, una iniciativa orientada a reforzar la soberanía digital y la protección de la información institucional. La implantación ha comenzado con un proyecto piloto desarrollado por el Servei de Llengües i Política Lingüística para el asesoramiento lingüístico en valenciano, castellano e inglés.

Asimismo, la Universitat está trabajando en el establecimiento de convenios con proveedores de herramientas de inteligencia artificial generativa con el fin de facilitar a la comunidad universitaria el acceso a licencias de asistentes conversacionales, agentes de IA para programación, herramientas de ayuda a la investigación, etcétera. Esta iniciativa pretende simplificar los procesos de adquisición, ofrecer condiciones más ventajosas y promover un uso de estas herramientas con las debidas garantías institucionales.

Paralelamente, el Vicerrectorado de Transformación Digital estudia las líneas estratégicas que marcarán el desarrollo de la política institucional sobre inteligencia artificial. Entre ellas, figura la elaboración de un Plan Estratégico para la implantación de la Inteligencia Artificial, así como de un marco regulador que establezca criterios comunes para el uso de estas tecnologías en la docencia, la investigación y la gestión.

La estrategia contempla igualmente el desarrollo de programas de formación dirigidos a toda la comunidad universitaria para favorecer el uso eficaz y responsable de la inteligencia artificial, así como la adaptación de la normativa académica a los nuevos escenarios derivados de la utilización de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

"INCORPORACIÓN RESPONSABLE"

Con estas medidas, "la Universitat de València avanza en el desarrollo de una estrategia institucional para la incorporación responsable de IA en la docencia, la investigación y la gestión universitaria; esta estrategia pretende dotar a la institución de un marco común que permita aprovechar las oportunidades que ofrecen estas tecnologías garantizando un uso ético, seguro y alineado con los valores de la universidad pública", señala la vicerrectora de Transformación Digital, Inmaculada Coma.

Como parte de este proceso, la Universitat ha nombrado a Joan Vila, catedrático de Ingeniería Electrónica y experto en ciencia de datos, como delegado para la Inteligencia Artificial y Gobierno del Dato, una nueva figura que coordinará las actuaciones relacionadas con la gobernanza de la IA, el desarrollo de políticas institucionales y la gestión estratégica del dato.

Vila recuerda que toda la comunidad universitaria ya dispone de una licencia institucional de Copilot Chat de Microsoft, mientras que, por otro lado, la Universitat de València acaba de suscribir el plan Workspace Education Fundamentals de Google para PDI, PTGAS y estudiantado. "Se trata de una suite educativa de Google en la nube que incluye Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Calendar y funciones de administración y seguridad, más los servicios de IA", señala.

Con estas actuaciones, la Universitat de València inicia un proceso de transformación que permitirá incorporar la inteligencia artificial de forma progresiva, garantizando la protección de los datos, la calidad de los servicios y el compromiso con una innovación tecnológica al servicio de la comunidad universitaria.