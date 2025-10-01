El ingeniero Ángel Urbina, Alicantino de Adopción de 2025 por su "defensa de los trasvases y planes hidrológicos"

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero Ángel Urbina Olarte, natural de Miranda de Ebro, (Burgos), se convertirá este domingo en el Alicantino de Adopción de 2025, un título honorífico que concede anualmente la Diputación de Alicante a personas que, aunque no han nacido en la provincia, han desempeñado su actividad profesional y su vida personal en ella. En su caso, el reconocimiento se le otorga por su "defensa de los trasvases y planes hidrológicos".

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, será el encargado de presidir este acto que se celebrará el próximo 5 de octubre en el Salón el Plenos del Palacio Provincial, con la participación de las Casa Regionales.

Burgalés de Miranda de Ebro, Urbina reside en Elche desde 1969, donde ha trabajado en el sector metalúrgico y ha estado vinculado a la sociedad ilicitana a través del Misteri d'Elx, la Venida de la Virgen, el Elche Club de Fútbol y al ámbito educativo, agrícola e hídrico, según ha señalado la Diputación en un comunicado.

Desde que se aprobó la Ley de Aguas en 1985, su "implicación" en los Planes Hidrológicos del Segura, del Júcar y del Ebro "ha permanecido constante, puesto que su ilusión siempre ha sido traer agua a Elche y al resto de la provincia de Alicante". Asimismo, ha ostentado cargos en Riegos de Levante, en Elche, y en el Sindicato del Tajo Segura, en Murcia, ya que se ha ocupado de su "desarrollo y proyección".

Actor en el Memorándum del Tajo Segura y en sus reglas de explotación, junto a su actual cargo, ha sido presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, con el convenio de 2023 y las reglas de explotación de 2024. Su objetivo se ha centrado en "hacer posible" un trasvase Júcar-Vinalopó.

Urbina ha obtenido diferentes reconocimientos del Ayuntamiento de Elche, Onda Cero, la Universidad Miguel Hernández (UMH) y Sindicato de Jóvenes Agricultores. Además, ha recibido el Dàtil d'Or de la Asociación de Informadores de Elche.

Actualmente en activo, Ángel Urbina Olarte continúa su "compromiso" para "traer agua de calidad a la provincia a un precio asequible". También sigue desempeñando responsabilidades en entidades relacionadas con el agua del ámbito provincial, autonómico y nacional.

"DEFENSA DE LA PROVINCIA"

Este reconocimiento, que entrega la Diputación de Alicante desde hace más de 20 años, tiene como principal objetivo "destacar y agradecer la vinculación, trayectoria y defensa de la provincia de personas que no han nacido en ella pero que residen aquí".

El evento de este domingo, amenizado por el Grupo de Tambores de la Asociación Hellineros, arrancará con la recepción de las Casas Regionales. Tras la bienvenida, se procederá a la investidura del Alicantino de Adopción y, posteriormente, tendrá lugar el desfile folclórico desde la plaza del Mar, por la Explanada, hasta el auditorio de la Concha.