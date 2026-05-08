Ingresa en un hospital de Alicante la mujer que compartió vuelo con una de las fallecidas del crucero con hantavirus

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 32 años que presenta síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con una de las pasajeras del crucero 'MV Hondius', que falleció posteriormente, ha sido ingresada en un hospital de la provincia de Alicante, sobre las 18.00 horas.

La mujer, que presenta sintomatología respiratoria leve --principalmente relacionada con tos--, se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa, y su traslado ha sido realizado siguiendo el protocolo que ha aprobado este viernes el Ministerio de Sanidad.

La Conselleria de Sanidad ha movilizado los recursos necesarios para salvaguardar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios, tal como ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Desde su domicilio hasta el hospital, la paciente ha sido trasladada en una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad establecidos. Una vez en el centro hospitalario, ha sido llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.

La mujer ha estado aislada en todo momento en una cápsula de presión negativa durante el traslado a la habitación, garantizando así la seguridad de pacientes y profesionales.

Siguiendo el protocolo, se le va a realizar una prueba PCR cuya muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología. Se prevé obtener los resultados en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado hoy con la mujer tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. La Conselleria de Sanidad seguirá informando de las novedades sobre la evolución del seguimiento de la paciente, indica el departamento del Ejecutivo valenciano.

Así pues, siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, si es negativa la PCR se repite a las 24 horas de confirmar el resultado de la muestra; y si vuelve a ser negativa pasa a ser contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

En cambio, si es positiva se traslada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe.