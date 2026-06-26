El ingreso de nuevos asuntos en juzgados valencianos baja un 19% en el primer trimestre de año tras un descenso en Civil

Archivo - Fachada de la Ciudad de la Justicia de Valencia - Enrique Palomares - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana registraron durante el primer trimestre de este año un total de 192.455 nuevos asuntos, un 19,1% menos que en el mismo periodo de 2025, según se recoge en el informe hecho público este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ese descenso viene marcado por la acusada disminución, del 33,4%, experimentada por la jurisdicción Civil, con 85.824 nuevos asuntos en total, y en menor medida por la Penal --1,4%, con un total 90.070 causas--, Contencioso-Administrativa --15,7% menos, con 3.847 procedimientos-- y Social --3%, con 12.714 nuevos asuntos--.

Entre enero y marzo de este año, los juzgados y tribunales de la Comunitat resolvieron 191.509 casos, un 7% menos que en el mismo trimestre de 2025, y dejaron en trámite al final del periodo analizado que quedaron en trámite al final del periodo 480.692, lo que implica un descenso interanual del 1,7%.

Los asuntos resueltos se redujeron un 12,5% en Civil, un 7,5% en la Social, un 3,5% en la Contencioso-Administrativa y un 1,2% en la Penal. Paralelamente, la cifra de causas y procedimientos en trámite al final del trimestre bajó un 10,6% en Civil, y aumentó un 13,6% en Penal, un 1,4% en Contencioso y un 13,2% en Social.

Los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana dictaron en total entre enero y marzo de 2026 un total de 51.490 sentencias --un 1,6% menos que un año antes--, 96.694 autos --un 4,2% menos-- y 42.099 decretos.

Con estas cifras totales, la tasa de resolución aumentó un 15%, pero también lo hicieron la de pendencia --un 5,6%-- y la de congestión --un 4%--.

TASA DE LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad de la Comunitat en el primer trimestre del año fue de 35,47 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que fue de 37,15, diez puntos menos que hace un año.

La comunidad autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41).

El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).

Por provincias, en la de Valencia el número de nuevos asuntos fue de 98.183, un 17,2% menos que el primer trimestre del 2025. Se resolvieron 96.439, lo que supone una reducción interanual del 9,3%, mientras que 229.666 quedaron en trámite al final del periodo, esto es un 1,4% más.

En los órganos judiciales de la provincia de Alicante ingresaron 65.888 asuntos entre enero y marzo de 2026, lo que significa una disminución interanual del 23,5%. Se resolvieron 67.557 procedimientos, un 6,4% menos, y 176.690 quedaron en trámite al final del mes de marzo, es decir, un descenso del 6,9%.

Finalmente, en territorio castellonense, los juzgados y tribunales recibieron 19.867 nuevos asuntos, un 17,4% menos que el mismo periodo del año anterior. Los asuntos resueltos ascendieron a 19.191, esto es un descenso del 1,7%, y 62.094 quedaron en trámite al final del periodo, lo que significa una reducción del 0,3% respecto a marzo de 2025.