Ingrid Garcia-Jonsson: "Vivimos una época en la que la vida adulta que nos habían contado parece casi imposible"

La actriz rueda en Quartell (Valencia) 'Nosotros no nos mataremos con pistolas', la última película de María Ripoll

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Ingrid García-Jonsson rueda estos días en la localidad valenciana de Quartell la próxima película de la directora María Ripoll, 'Nosotros no nos mataremos con pistolas', en la que un grupo de amigos treintañeros se reencuentra después de unos años entre secretos y nostalgias de una juventud perdida, anclada a la precariedad laboral, los sueños que nunca fueron y la necesidad de reinventarse.

"Vivimos una época en la que la vida adulta como nos la habían contado parece prácticamente imposible", advierte la actriz en declaraciones a Europa Press, en una pausa entre tomas durante el rodaje de esta dramedia que adapta a la gran pantalla la obra teatral homónima de Víctor Sánchez Rodríguez, ganadora del Premio Max Mejor Autoría Revelación 2016.

La cinta está ambientada en València protagonizada por Ingrid García-Jonsson, Elena Martín, Joe Manjón, Lorena López y Carlos Troya. Producida por Lina Badenas para Turanga Films y Belén Sánchez para Un Capricho de Producciones, se desarrolla en un pueblo costero de tradición de pescadores en el que se reencuentra u grupo de amigos tras años sin verse para celebrar una especial efeméride.

Ingrid García Jonsson interpreta a Blanca, una mujer en la treintena que después de mucho tiempo en Londres vuelve a un pueblo valenciano. Su personaje "quiere reunir a sus amigos de la infancia, hacer una paella, reencontrarse con todos, recuperar el espíritu que ella tenía en la adolescencia y ganar ilusión, porque la vida no le está yendo tan bien como querría", ha detallado.

No obstante, "la gente cambia, crece y madura, los amigos no son muchas veces como los recordamos y reunir a todo el mundo saca a la luz momentos divertidos y nostálgicos, y otros momentos de rencillas, con diferencias", ha avanzado la actriz.

En medio de esos reencuentros, y con la Comunitat Valenciana como telón de fondo, 'Nosotros no nos mataremos con pistolas' "habla de una generación, de la gente de entre 25 y 40 años, rondando la treintena, y de las sensaciones y las cosas a las que nos enfrentamos cuando tenemos esa edad".

"A VECES DA MUCHO MIEDO"

Preguntada por cómo es ser joven en una época de incertidumbres, Ingrid García-Jonsson lamenta que "a veces da mucho miedo y mucho vértigo". "Te das cuenta de que lo que te habían contado desde pequeño, lo de estudiar una carrera y que eso te aseguraría estabilidad, prácticamente no existe. La vida te puede cambiar drásticamente de un momento para otro, y aun así hay que mantener la ilusión. Creo que nunca ha sido fácil ser joven, pero ahora especialmente no lo está siendo", ha advertido.

Sobre cómo puede afectar esta incertidumbre a la madurez de los jóvenes, la actriz cree que "nos está haciendo una generación muy fuerte y muy capaz, con necesidad de reinventarnos y salir para adelante".

"Cuando seamos más mayores, seremos una generación súper preparada para lo que nos venga. Yo soy muy positiva. A pesar de las dificultades, somos una generación que busca mucho disfrutar de la vida, divertirse, y que también está empezando a cuidar nuestra salud mental, se interesa por temas sociales. Vamos a ser una generación bastante guay".

A título personal, como mujer y actriz joven, confiesa que no sabe cómo será el paso a la madurez y cómo afectará a sus oportunidades, pero tiene "ganas de ver qué papeles vienen". "Espero que muchos y películas tan bonitas como esta", ha comentado.

En ese sentido, ha admitido: "Intento no pensar mucho en el futuro porque, por lo general, me da mucho vértigo y me asusta bastante, pero soy positiva, acepto que lo que tenga que venir, vendrá. Si algo he aprendido en los últimos años es que la vida te va como te viene y hay que afrontarla con optimismo, con fuerzas. Yo tengo ganas, me apetece ver lo que viene. Creo que al final va a ir todo bien".

"LOS RODAJES SE ESTÁN VOLVIENDO MÁS HUMANOS"

Preguntada por su regreso a los rodajes tras la pandemia, explica que es la tercera película que graba después del confinamiento y que "todas las medidas anticovid están bastante controladas y asumidas";. "Hemos normalizado hacernos test de antígenos y PCR, ir con mascarilla. Todo está yendo muy bien y, si no fuera porque no le veo la cara a la mitad del equipo casi nunca, todo está volviendo a ser igual".

Eso sí, considera que "los rodajes se están volviendo más humanos". "Nos hemos dado cuenta de que los cuidados son muy importantes y de que se tiene que tener en cuenta la salud mental y el bienestar de los equipos", ha valorado.

Respecto a qué ingredientes tiene la película para repetir los éxitos de taquilla que acompañan a María Ripoll ('Ahora o nunca', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'), Ingrid García-Jonsson cree que es "una película bastante diferente a las películas que viene haciendo".

"Obviamente, la vocación comercial está porque todas las pelóculas están hechas para ser vistas, pero esta es todavía más humana y más cercana. Se acerca mucho al espectador y la gente va a poder identificarse mucho con ella. Es una película que emociona mucho", ha asegurado.

"CUANTO MÁS LOCALIZAS UNA HISTORIA, MÁS UNIVERSAL SERÁ"

Además, considera que "la película es muy valenciana", y es que "en más de la mitad se habla valenciano, los personajes hacen una paella y el lugar se tiene muy en cuenta. A su juicio, "cuanto más localices una historia y más específica la hagas, más universal de vuelve". "Y luego está esa necesidad valenciana de la gente de festejar mucho, de celebrar mucho, ese espíritu está muy presente en la película", ha precisado.

En ese sentido, cree que es importante que, a pesar de las incertidumbres y preocupaciones, se siga festejando. "Uno tiene que ser consciente del tiempo, de lo que está viviendo y lo que le pasa. Pero no se tiene que dejar llevar por ello. Hay que saber celebrar y no omitir ni lo bueno ni lo malo de la vida, sino dejarse llevar por ella", ha concluido.