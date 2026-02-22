Inicia la renovación estructural del firme de la CV-800 en Xixona con una inversión de 1,26 millones de euros

CV-800 en Xixona - GVA

ALICANTE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha iniciado los trabajos de renovación estructural del firme en la carretera CV-800, en el término municipal de Xixona (Alicante). Las obras, incluidas en el programa de conservación de carreteras autonómicas, cuentan con una inversión prevista de aproximadamente 1,26 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de entre cuatro y seis semanas.

La actuación, llevada a cabo por la Dirección General de Infraestructuras Terrestres, responde a la "degradación generalizada y progresiva" que presenta el firme como consecuencia del paso del tráfico y del tiempo transcurrido. En campañas anteriores se habían ejecutado labores de bacheo dentro de las actuaciones habituales de conservación, si bien el estado actual del pavimento hace "necesaria una intervención de mayor alcance", ha señalado la Generalitat en un comunicado.

El tramo objeto de actuación registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 1.300 vehículos por jornada, con un 11 por ciento de tráfico pesado. Se trata de una carretera de montaña que incluye el puerto de la Carrasqueta, en el punto kilométrico 29+400, y que concentra un elevado número de ciclistas y motoristas, especialmente durante los fines de semana.

El objetivo de la intervención es terminar con la degradación progresiva del firme, así como con los agrietamientos longitudinales y transversales y una regularidad superficial inadecuada en determinados tramos, con ligeras deformaciones que generan una conducción incómoda para las personas usuarias.

En esta línea, también se persigue aumentar la capacidad de la carretera para "adecuarla" a las acciones del tráfico y "mejorar la seguridad y comodidad", mediante el incremento de la capa de rodadura y la protección del conjunto del firme.

La intervención se enmarca en las directrices que la Vicepresidencia Tercera ha aplicado en la red autonómica para "reforzar la seguridad vial y avanzar en un modelo de movilidad sostenible, actuando con el menor impacto ambiental y el menor coste económico posible".

Asimismo, se procederá a la renovación de la señalización horizontal y vertical, incorporando medidas propuestas por la Dirección General de Tráfico, así como a la renovación del balizamiento.