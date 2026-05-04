Una iniciativa ciudadana pide la unión de la izquierda para que "la gente no se quede en casa" en las elecciones de 2027

El cantautor, Pau Alabajos, en la presentación de la iniciativa 'CRIDA A LA UNITAT' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana 'Crida a la Unitat' ha llamado este lunes a la unión de las fuerzas de izquierda en la Comunitat Valenciana de cara a las próximas elecciones ante la "grave amenaza" de una "oleada global y local de autoritarismo", en un acto celebrado en el Octubre de Cultura Contemporània de València (OCCC) con la participación de representantes del ámbito social, sindical y cultural. Uno de los objetivos de la plataforma es "que la gente no se quede en casa y acuda a votar" en 2027.

El proyecto, impulsado por ciudadanos y colectivos progresistas de distintas localidades de la Comunitat Valenciana como Castelló de la Plana, València, Gandia o Sagunt, busca "crear opinión pública favorable" a candidaturas unitarias de la izquierda de cara a las próximas elecciones, de manera que llama a la "lealtad, al respeto y a la generosidad" para priorizar el interés general frente a "personalismos".

En declaraciones a Europa Press, uno de los miembros de la coordinadora de la plataforma, Pep Carreras, ha explicado que la iniciativa surge de "gente veterana" junto a "nuevas realidades" ante el auge de "formaciones antidemocráticas", con el objetivo de impulsar la cooperación en el ámbito progresista.

Carreras ha resumido en tres los objetivos principales: "generar un discurso que facilite acuerdos entre partidos de izquierda en todos los niveles institucionales, propiciar que la gente no se quede en casa y acuda a votar, y servir como espacio de conexión entre colectivos a nivel del conjunto del territorio valenciano".

Asimismo, ha subrayado que la plataforma "no es un partido político ni pretende presentarse a las elecciones", sino que está dirigida a la ciudadanía y busca "vertebrar el país desde la participación", tras haber mantenido ya encuentros en ciudades como Castelló, Alicante o Gandia.

CANAL WEB PARA APORTAR PROPUESTAS

En esta línea, ha explicado que tras el acto de presentación, impulsarán reuniones sectoriales sobre ámbitos como vivienda, sanidad, movilidad o reforma de la administración, además de habilitar canales de participación a través de su web, donde la ciudadanía puede unirse, aportar propuestas y recibir convocatorias.

Por su parte, el integrante de Valencia Saludable y responsable de la iniciativa, Jorge Fernández, ha defendido la necesidad de construir una "alternativa real" ante problemas como la vivienda, el deterioro de la sanidad o la falta de atención a los barrios, y ha considerado que solo una "auténtica unidad de la izquierda permitirá situar en el centro las necesidades de la gente".

La iniciativa, presentada por el actor, director y dramaturgo Carles Alberola, quien la ha definido como un reto que puede parecer "imposible", se plantea como un "ágora de debate, reflexión y movilización" para un electorado progresista que, según ha señalado, "muchas veces no ve la utilidad de su voto".

En el manifiesto, difundido el pasado mes de enero, los impulsores advierten de la necesidad de "luchar por la supervivencia de los principios democráticos" y de los avances en derechos humanos y del estado del bienestar, al tiempo que hacen un llamamiento a los sectores feminista, ecologista y social para reforzar el compromiso contra el autoritarismo.

REFORZAR POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante el acto, que ha contado con la actuación del cantautor Pau Alabajos, distintos representantes han abordado problemáticas como la situación de la lengua valenciana, la vivienda, la sanidad, la emergencia climática o la precariedad cultural. Así, han expuesto las principales preocupaciones sociales y han coincidido en la necesidad de "reforzar políticas públicas desde posiciones progresistas".

La profesora y secretaria de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Anna Gascón, ha alertado del "panorama desolador" para el valenciano y ha denunciado medidas que, a su juicio, limitan su uso. Desde el ámbito sindical, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha reclamado salarios dignos, reducción de la jornada laboral, acceso a la vivienda y un estado del bienestar "fuerte".

En materia sanitaria, el médico jubilado Alfons Polo ha advertido del deterioro del sistema, con listas de espera y falta de especialistas, y ha apelado a la "voluntad política" y a la unidad para garantizar este derecho. Asimismo, el ambientólogo Andreu Escrivà ha señalado la "vulnerabilidad" del territorio valenciano ante la emergencia climática y ha criticado la desregulación y la falta de transparencia.

En el ámbito cultural, la actriz y directora Rosana Pastor ha reivindicado la cultura como "bien esencial" y ha defendido: "Si queremos la unidad, vamos a por la unidad de verdad. Nadie es amo de nada, vamos a apostar por ser seres humanos más libres, vivos y hermanos".

Por su parte, activistas como Ismael Sanz, en el ámbito de la vivienda, han exigido frenar los desahucios y regular los precios del alquiler, y Consuelo Vidal en feminismo ha pedido un cambio "profundo" para erradicar la violencia machista y garantizar derechos sociales. Finalmente, representantes del ámbito juvenil han llamado a "pasar a la acción" y a construir un proyecto común que recupere la "ilusión y refuerce la participación ciudadana".

