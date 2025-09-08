Inicio de curso en la zona dana: entre la "ilusión" por volver y el "sufrimiento" por el retraso de aulas prefabricadas

Varias personas con pancartas, durante una rueda de prensa en una protesta por el no inicio del curso, frente a los barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, a 8 de agosto de 2025. - Jorge Gil - Europa Press

Familias critican "la ineficiencia" de Rovira por no tener los barracones listos diez meses después y exigen que pida disculpas

El inicio de curso que arranca este lunes en la Comunitat Valenciana aún refleja la huella de la trágica dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. En la llamada 'zona cero', ha sido una mañana desigual, entre la "ilusión" del alumnado que celebra "el logro" de volver a su propio municipio y el "sufrimiento" de aquellos que han visto cómo su regreso se retrasa unos días por ajustes en las aulas prefabricadas.

Ante una de las instalaciones que no ha podido abrir hoy sus puertas, los barracones situados en el Polideportivo donde se van a unificar de momento la escuela infantil Ausiàs March y el colegio de primaria Lluís Vives de Massanassa, representantes de padres y madres de alumnos han lamentado la situación.

El presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, Ruben Pacheco, ha leído ante los medios un manifiesto en el que ha reprochado que la Conselleria de Educación no ha cumplido el compromiso de tener listos los espacios con la instalación del interior, elementos, inmobiliario, patio asfaltado etcétera, lo que "implica que no han dado prioridad en ningún momento, a la recuperación del sistema educativo".

"Tendrían que haber hecho todos los esfuerzos para que los barracones, imprescindibles en este momento, hubieran estado gestionados hace meses. La promesa de que al inicio del curso todos los centros educativos iban a estar reubicados en su municipio se queda muy corta. Ya llegaba tarde, pero es que, sobre todo, ni siquiera han sido capaces de gestionar esta situación con la eficiencia suficiente para que diez meses después estén en condiciones de que el alumnado, pueda entrar a sus aulas", ha afeado.

Entre los problemas por la "falta de acondicionamiento" de estos barracones, ha citado que "el mobiliario en muchos casos no está instalado, no hay agua, instalación de aire acondicionado o zonas de sombra".

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, el representante de la confederación de AMPA ha criticado que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, abra el curso en Castelló y no en la zona afectada por la riada. "Básicamente, lo que no quiere es enfrentarse a la comunidad educativa, que ya está bastante calentita con su actuación absolutamente ineficiente. Es un acto de cobardía", ha aseverado.

Pacheco ha insistido en que "no vale" que Rovira diga ahora que todos los técnicos de la Conselleria están volcados con esto. "¿Dónde han estado los últimos diez meses? No puede ser que tarden diez meses en gestionar y montar los barracones de unos centros que ya han sufrido bastante y que deberían haber tenido sus centros educativos antes del verano".

Además, este portavoz ha censurado la "soberbia" del conseller, quien debería pedir "disculpas a las familias y ponerse a su disposición para poder solucionar esta situación lo más rápido posible". "Diez meses después, es evidente que las familias tienen paciencia, porque si no tuvieran paciencia las situaciones serían otras", ha apostillado.

Respecto a la fecha de inicio de curso en las localidades donde se ha retrasado --la administración ha informado de que la previsión es el 9 en Algemesí y el 11 en Massanassa-- Rubén Pacheco cree que "realmente no saben hasta cuándo van a estar así" y, además, ha acusado a la administración educativa de "falta de transparencia", ya que ha afirmado que los centros afectados por estas incidencias son más: "dos en Alfafar, uno de Utiel, uno en Paiporta y uno Algemesí, además de los de Massanassa". "No hay un plan, como no ha habido un plan para el sistema educativo desde que comenzó la dana", ha sentenciado.

También ha tomado la palabra Álex, un representante de la Junta del AMPA del Lluís Vives y del Ausiàs March, para reivindicar que "hoy los niños de estos centros tenían que haber entrado y sus tutores tendrían que estar en el trabajo y no es así".

"SÍ PASA"

"Se dice que por uno o dos días no pasaba nada. Sí pasa. Para esas familias sí pasa porque les ha costado reubicarse, les ha costado perder vacaciones, les ha costado que otros familiares se queden con los niños y no es lo normal. Después de lo que hemos pasado no es lo normal, lo normal es que estuvieran dentro y no lo están. No ha habido ninguna alternativa, se aplaza y ya está. No hay plan B, no hemos tenido plan B. Esperemos que el jueves sí cumplan", ha expuesto.

Por su parte, los estudiantes del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, cuyo centro también fue arrasado por la dana, sí han podido estrenar hoy las aulas prefabricadas. En total, algo más de 3.000 alumnos del área afectada por la barrancada van a empezar las clases en este tipo de instalaciones mientras se reconstruyen sus colegios.

La presidenta del AMPA del instituto de Catarroja, Yolanda Morales, ha señalado que, después de diez meses desde la catástrofe están "contentos y muy ilusionados" de poder retomar la actividad lectiva en su propio municipio tras haber estado desplazados. "Faltan cosas por hacer y estaremos muy pendientes de que se vayan solucionando. También vamos a estar muy pendientes de que el nuevo centro, que ya se ha derribado, se empiece lo antes posible", ha remarcado.

"UN LOGRO"

Ha comentado que para los chavales, empezar las clases en estas aulas es "un logro" teniendo en cuenta "de dónde venimos". "No es lo más adecuado porque todos soñamos con tener un centro nuevo, con sus muros, pero bueno, de lo que venimos, la verdad es que es muy ilusionante y esperanzador y ahora veremos cómo se va llevando el curso durante ese tiempo", ha apostillado.

Y ha apuntado que aún quedan pendientes algunas cuestiones, como la zona de patio, donde se ha añadido espacio para poder acoger a los cerca de 1.500 alumnos y alumnas de este IES. "Ahí no está condicionado, hacen falta sombras y bancos para estar lo mejor posible cuando tienes ese momento de fuera de clase. Y en el interior, pues también hace falta cosas, como las pizarras digitales".