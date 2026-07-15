El inspector jefe de Bomberos sobre Benetússer: "Se desalojó a vecinos y en un minuto el edificio colapsó"

Edificio derrumbado en Benetússer - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, ha afirmado, tras el derrumbe anoche de un edificio en la localidad valenciana de Benetússer, que se terminó de desalojar a los vecinos y "en uno o dos minutos el edificio colapsó".

El edificio, ubicado en la calle Las Américas de Benetússer, se desplomó anoche sin causar daños personales. Previamente, la finca, contigua a un solar donde se está construyendo otro immueble, fue desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos.

Gil ha explicado que les entró un aviso por grietas en un edificio, de planta baja y tres alturas, y a la llegada de los bomberos se encontraron con vecinos que ya habían bajado del inmueble.

Los efectivos, ha continuado, observaron entonces un solar contiguo con una obra en construcción "y se habían descalzado varias cimentaciones", ha señalado.

Así, se procedió, según ha dicho, al desalojo completo del edificio "y al minuto o dos minutos ha colapsado el edificio. Afortunadamente ya no había nadie dentro y no se han producido daños personales".