La Institució Alfons el Magnànim lanza la quita edición del libro 'Indignas hijas de su Patria' - INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació edita la quinta edición del libro 'Indignas hijas de su Patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià', una obra de Marta García y María Palau que ofrece una aproximación histórica y periodística a la trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer, organismo activo entre 1941 y 1985.

Creado durante la posguerra, el Patronato nació con el objetivo declarado de promover la "dignificación moral de la mujer" y combatir "determinadas conductas consideradas irregulares". A lo largo de las décadas, la institución desarrolló una red de centros y mecanismos de actuación que marcaron profundamente la vida de miles de jóvenes, en un contexto social y político "fuertemente condicionado" por las normas morales de la época, según recoge la entidad en un comunicado.

El libro analiza cómo este organismo fue configurándose como un dispositivo de control social que buscó regular comportamientos, actitudes y trayectorias vitales femeninas, basándose en un modelo de mujer ligado a valores como el recato, la obediencia y la disciplina. Bajo la tutela de órdenes religiosas, numerosos reformatorios acogieron a jóvenes que, por distintos motivos, quedaban fuera de los márgenes considerados aceptables.

La obra recorre también la "larga pervivencia" del Patronato, que mantuvo su actividad más allá del final de la dictadura, prolongando su influencia durante los primeros años del periodo democrático. A través de una investigación "minuciosa", las autoras Marta García Carbonell y María Palau Galdón reconstruyen "el funcionamiento de la institución y sus consecuencias sociales, aportando contexto y claves para comprender una realidad silenciada durante décadas".

'Indignas hijas de su Patria' fue reconocido con la Beca Josep Torrent de Periodismo de Investigación 2021, concedida por la Unió de Periodistes Valencians. Las autoras son graduadas en Periodismo por la Universitat de València y han cursado estudios de postgrado vinculados a los derechos humanos y los estudios de género.

A lo largo de su trayectoria ambas han colaborado con varios medios de comunicación, así como con entidades y colectivos dedicados a la recuperación de la memoria histórica.

Con esta quinta edición, la Institució Alfons el Magnànim destaca que "refuerza su compromiso con la divulgación rigurosa del pasado reciente", al poner a disposición del público una obra "que invita a la reflexión histórica y al conocimiento de los procesos sociales que han configurado la vida de varias generaciones de mujeres".