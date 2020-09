Instituciones recuerdan en silencio a la joven Yésica, supuestamente asesinada por su pareja en València

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Instituciones valencianas han guardado este viernes minutos de silencio en las diferentes administraciones en recuerdo de Yésica Daniela, la joven de 33 años cuyo cuerpo fue localizado en la noche del sábado al domingo en el maletero de su coche en el barrio valenciano de Patraix, crimen por el que este jueves se detuvo en Ginebra (Suiza) a su pareja.

La Generalitat Valenciana ha convocado una concentración de tres minutos de silencio que parte del Consell ha guardado frente al Palau, con presencia del 'president', Ximo Puig, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau.

Tras la concentración, Oltra ha destacado que toda la sociedad tiene que estar "unida frente a los agresores machistas y a los asesinos, contra la barbarie machista y siempre, siempre, al lado de las víctimas". "Yèsica de 33 años fue asesinada en València por la violencia machista. Tenía toda la vida por delante, una vida llena de proyectos, de sueños, de todo lo que quería realizar" pero la violencia machista le ha arrebatado todo su futuro", ha lamentado la vicepresidenta.

Oltra ha reivindicado que estar en al concentración "significa estar al lado de la víctima, de su entorno afectivo, de sus amigas, de la familia y estar absolutamente opuestos a esta barbarie repugnante que nos ha golpeado por cuarta vez". En esta línea, ha agradecido la "muestra de unidad de la sociedad" y ha recalcado que frente a estos crímenes "nos encontrarán unidos independientemente de lo que piense cada uno y de su posición política y vital". "Solo hay una sociedad unida frente a la violencia machista que arrebata la vida a las mujeres y la libertad", ha conluido.

El 'president' Puig también ha hablado de este crimen en Twitter tras la confirmación como caso de violencia de género: "Hay otra enfermedad que nos hace fracasar a todos: el machismo. Se confirma el asesinato de Yésica en València a manos de su pareja, un golpe que nos rompe como sociedad. Acabar con el terrorismo machista es la gran prioridad. Digamos NO a la violencia de género. DEP".

De igual modo Martínez Dalmau se ha referido al crimen en esta misma red social: "Mi mayor condena al asesinato machista de Yésica en València. Todo el apoyo a la familia de la víctima, es necesario continuar trabajando desde la administración la máxima unanimidad en la lucha contra el territorio machista".

Frente a la Delegación del Gobierno ha sido la delegada, Gloria Calero, quien ha presidido el acto de recuerdo de la joven y de repulsa por el crimen, donde se ha leído un manifiesto, en el que se ha destacado que la erradicación de la violencia contra la mujer "no puede lograrse sin abordar actitudes sociales que la toleran, minimizan o justifican".

"ASUNTO PRIORITARIO"

Por ello, se señala que "es necesario seguir impulsando medidas de sensibilización, fomentando la educación en valores de igualdad y respeto" y se subraya que el Gobierno de España "actúa de manera decidida", junto al resto de administraciones, en el desarrollo de estas medidas porque "la lucha contra la violencia de género es un asunto prioritario en la agenda política".

El Gobierno "tiene la firme voluntad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, sin los cuales no podremos disfrutar de una verdadera sociedad democrática", recalca el texto. Al acto han asistido, entre otros, el general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, José Hermida y el jefe regional de Operaciones de la Comunitat Valenciana y jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Policía Nacional, Alfredo Garrido.

CUARTA VÍCTIMA EN 2020

La delegada, en declaraciones a los medios, ha condenado este crimen, que supone la cuarta víctima por violencia de género en este año en la Comunitat Valenciana, la segunda en la provincia de Valencia. En España, desde el año 2003, cuando se disponen de cifras oficiales, la violencia de género se ha cobrado la vida de 1.064 mujeres, 31 de ellas en 2020. En la autonomía, de 2003 a la actualidad, 135 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

"Tristemente estamos aquí para denunciar este terrible asesinato de otra mujer; es una tragedia que espero que poco a poco y con la complicidad y unión de todos podamos ir pronto acabando con esta lacra social vergonzante", ha indicado Calero, que no ha facilitado detalles sobre los hechos ya que el detenido, según ha dicho, sigue en Suiza y se está pendiente de la extradición a España y porque es un caso "muy doloroso" en el que hay secreto de sumario "y hasta que no tenga todos los datos no se puede aventurar porque es una cosa muy delicada".

Al respecto ha indicado que la novedad es que el presunto autor del crimen está detenido y ha alabado la "eficacia" de la Policía Nacional, que ha permitido localizar en Ginebra a la pareja de la víctima. "Ya es un adelanto, hay que esperar que se termine el estudio de autopsia para tener más novedades", ha indicado.

A las 12.00 horas también los diputados reunidos en la Diputación Permanente de Les Corts han guardado tres minutos de silencio, mientras se suspendía la sesión, "en condena del asesinato machista de Yésica Daniela".