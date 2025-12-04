Instituciones valencianas condenan el asesinato machista en Alicante: "No podemos permitir que se normalice o se niegue"

Imagen de la concentración ante la Delegación de Gobierno en recuerdo de la última víctima del crimen machista en Alicante - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Instituciones de la Comunitat Valenciana han guardado este jueves minutos de silencio para condenar el asesinato machista de una mujer en Alicante y lamentar que esta lacra golpee de nuevo a la sociedad. Además, se ha realizado un llamamiento a "no permitir que la violencia machista se normalice, se invisibilice o se niegue".

La Generalitat, Les Corts, Delegación de Gobierno y ayuntamientos por toda la autonomía se han concentrado en señal de repulsa por el asesinato machista de una mujer de 29 años presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 34, en el barrio de Carolinas Altas de Alicante. Ambos convivían en el domicilio donde fueron hallados los dos cuerpos sin vida: el de ella presentaba heridas de arma blanca y el de él fue localizado ahorcado. La víctima tenía una hija menor de edad y no constaban denuncias previas ni estaba en el sistema de protección VioGén.

En la concentración en València ante la sede de Delegación de Gobierno, la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado el asesinato de Oriana Valentina en Alicante, "el tercer caso en la Comunitat y el número 42 en España en lo que llevamos de 2025", además de recordar que "una criatura queda huérfano" después de este caso de violencia machista.

Bernabé, en declaraciones a los medios, ha condenado "esta violencia estructural que se ejerce contra las mujeres" y ha advertido de "un repunte de los feminicidios" durante las fechas navideñas: "Todos y todas podemos ser un punto violeta, podemos estar atentos a comportamientos en nuestros entornos de convivencia".

En Alicante, ante la sede de la Subdelegación de Gobierno, el subdelegado del Ejecutivo central en la provincia, Juan Antonio Nieves, ha lamentado que otro asesinato machista "golpea la ciudad" y ha recordado las "cifras del horror" de 1.337 mujeres asesinadas en España desde que se empezaron a contabilizar en 2003.

Unos números, ha advertido, que reflejan "una desgarradora realidad: la de la violencia de género como violencia estructural que mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres". "Contra ella urge combatir desde el conocimiento y el reconocimiento. Porque es violencia machista y no podemos permitir que se normalice, invisibilice o niegue. Queremos a las mujeres vivas y libres de todo tipo de violencia", ha reivindicado.

Por su parte, la Generalitat ha guardado un minuto de silencio por el asesinato machista en Alicante, al comenzar el acto de toma de posesión de los consellers del nuevo gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca.

En la puerta de Les Corts Valencianes también se han mantenido tres minutos de silencio. Como es habitual desde los dos últimos años, se han colocado de forma separada los grupos parlamentarios de la derecha y la izquierda: PP y Vox tras la pancarta de 'No a la violència contra les dones' y PSPV y Compromís detrás de otra con el lema 'Les Corts contra la violència masclista'.

CONCENTRACIÓN Y LUTO EN ALICANTE

El Ayuntamiento de Alicante ha guardado tres minutos de silencio a las puertas del edificio consistorial. Representantes y trabajadores de la corporación municipal, ciudadanos y un grupo de amigos de la víctima han participado en esta concentración en memoria de la víctima y de condena de la violencia contra las mujeres.

Además de sumarse a esta convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), el Ayuntamiento ha decretado luto oficial durante este jueves, en la que las banderas oficiales ondean a media asta.

"Trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de esta mujer, esta vecina de Alicante, víctima inocente de esta injustificable barbarie", ha añadido la concejala. Una vez más, las instituciones y la ciudadanía vamos de la mano contra la lacra de la violencia de género. Y tenemos que insistir con todas las fuerzas en esta unidad porque estos comportamientos no pueden tener cabida en nuestra sociedad", ha manifestado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Cristina Cutanda.