Instituciones valencianas guardan un minuto de silencio por el accidente de Adamuz desde el "cariño" y la "solidaridad"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, guarda un minuto de silencio junto a otros miembros del Consell por el accidente ferroviario de Adamuz - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones valencianas se han sumado este lunes al duelo y al "dolor" por las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Andalucía), con minutos de silencio, banderas a media asta, palabras de "cariño" y "solidaridad" y la "máxima predisposición" para ayudar en la emergencia.

Las muestras de respeto se han sucedido por toda la geografía de la Comunitat Valenciana y desde todos los niveles de la Administración, que se han sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias a las 12.00 horas. Los principales representantes públicos han cancelado sus agendas previstas para este lunes.

En la sede del Consell en Alicante, ubicada en la Casa de las Brujas de la capital alicantina, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido a mediodía el minuto de silencio en señal de duelo por el accidente, sin hacer declaraciones posteriores. Junto a él han estado otros miembros del ejecutivo autonómico valenciano como la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida.

Pérez Llorca ha cancelado su agenda de este lunes en señal de duelo por el accidente ferroviario en Adamuz. "Seguimos con mucha preocupación las noticias que nos llegan del trágico accidente de trenes en Adamuz. Desde la Generalitat mostramos el más sentido pésame a los familiares de las víctimas mortales y deseamos una pronta recuperación de los heridos", escribió el 'president' durante la noche en su perfil de la red social X.

En València, a las puertas del Palau dels Borja, sede de Les Corts Valencianes, la convocatoria ha contado con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y Vox-- y ha estado presidida por la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó.

Momentos antes, en declaraciones a los medios, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha lamentado las víctimas mortales del "terrible accidente" de Adamuz y ha deseado que las personas heridas tengan "una pronta recuperación". También ha transmitido "todos los ánimos" a las fuerzas y servicios de emergencia "que están ayudando para intentar recuperar a las personas fallecidas y también ayudar en las labores de reconstrucción".

Además, ha enviado un "fuerte abrazo y todo el cariño del mundo" a los familiares de las víctimas "y aquellos que también están preocupados porque sus seres queridos están en una situación de convalecencia, están heridos y no se sabe cómo van a evolucionar". "Esperemos que todos estos estén bien y vayan mejorando. Y desde aquí las condolencias desde el Partido Socialista y todo el apoyo y el máximo cariño a todas las personas afectadas", ha agregado.

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha manifestado su apoyo y "solidaridad" a las familias de los afectados, a las víctimas y también "a todos los servicios públicos que aún continúan trabajando para intentar rescatar" a más personas. Asimismo, ha indicado que "ya habrá tiempo" para investigar lo ocurrido y ha censurado los comportamientos de aquellas personas que en redes sociales "intentan contribuir al odio y escampar bulos, desgraciadamente como ya vimos cuando nosotros sufrimos la dana". El PP y Vox no han ofrecido declaraciones a los medios.

"AFECTO" DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La delegación de Gobierno se ha sumado al "dolor de esta terrible tragedia" con un minuto de silencio y la delegada, Pilar Bernabé, ha transmitido todo su "afecto y cariño" a los familiares de las víctimas mortales y a todos los afectados. "El pueblo valenciano hoy se suma al dolor de toda España", ha recalcado.

Asimismo, ha enviado todo su "cariño" y "toda la fuerza" a todos los servicios de emergencia que, ha subrayado, "están trabajando desde ayer sin parar para poder atender a todas las personas afectadas y poder terminar cuanto antes las labores de excarcelación".

"Todo el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que llevan haciendo desde ayer a todos los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos los profesionales de la Sanidad que están atendiendo a las personas accidentadas y desear a todas aquellas personas y familias que están al lado de sus familiares en el hospital que se recuperen cuanto antes", ha apostillado.

"RESPETO Y CARIÑO" DE VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València se ha unido a la convocatoria en un minuto de silencio que ha congregado al gobierno municipal y los concejales de todos los grupos municipales en la plaza del Ayuntamiento.

Tras el acto, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado que los valencianos saben "perfectamente lo que es vivir una terrible tragedia" y lo que se valora en estos momentos: "El respeto, el cariño en el luto y la ayuda que podamos prestar por parte de todos nuestros efectivos allá donde se nos requiera".

La alcaldesa ha ofrecido toda la ayuda del Ayuntamiento "acompañando en el dolor a todas las personas que han sufrido la pérdida de algún familiar o alguna persona querida", al tiempo que ha avanzado que se sumará al luto oficial una vez se publique el decreto del Gobierno.

Con todo, la alcaldesa ha trasladado el pésame del Ayuntamiento, el "cariño" y la "solidaridad", la "máxima predisposición a la colaboración". "Estaremos a la altura de este dolor tan tremendo como los demás han estado en los momentos más duros que ha vivido esta tierra", ha asegurado.

APOYO DESDE ALICANTE

Los minutos de silencio también han llegado a la Diputación de Alicante, que ha expresado sus "más sinceras condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas del siniestro a las puertas del Palacio Provincial.

Igualmente, el Ayuntamiento de la capital ha guardado tres minutos de silencio a las 12.00 horas a las puertas del edificio consistorial. El alcalde, Luis Barcala, ha expresado en nombre de la ciudad su "solidaridad con los fallecidos, heridos y sus familias en esta terrible tragedia". Asimismo, ha señalado que "en estos duros momentos" la capital alicantina traslada su "apoyo a todos los afectados", a los que ha dicho que "no están solos, desde el más absoluto respeto y adhesión".

También ha agradecido "a todos los grupos políticos la unión y la unanimidad a la hora de expresar el dolor y la solidaridad de los alicantinos con todas las víctimas de esta catástrofe". De hecho, el primer edil ha comparecido acompañado de los portavoces de todos los grupos municipales, según informa el consistorio en un comunicado.

"CONSTERNACIÓN" DESDE CASTELLÓ

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras la celebración de un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento en señal de duelo y homenaje a las víctimas del accidente ferroviario, ha transmitido la "consternación" y "estado de shock" por el siniestro, y ha manifestado, en nombre de todos los castellonenses, el "más sentido pésame" a todas las familias que han perdido a alguien; y el reconocimiento a los servicios de emergencias, "que siguen trabajando muy duramente tratando de excarcelar a posibles víctimas".

Asimismo, Carrasco ha trasladado el apoyo emocional y "lo que haga falta" para poder ayudar, como ya ha trasladado. Ha recordado que antes de conocer el luto oficial el Ayuntamiento había suspendido la actividad pública. "Nos sumamos al duelo nacional y nos ponemos a disposición para lo que puedan necesitar desde el punto de España en el que nos puedan necesitar", ha añadido.