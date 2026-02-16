El Instituto Gil-Albert encara 2026 "abierto" a la provincia y con la cultura como "derecho y eje del futuro"

Presentación de la nueva programación del IAC - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) encara 2026 "abierto" a la provincia de Alicante y con la cultura como "derecho y eje del futuro", se ha destacado este lunes en la presentación de la nueva programación para este año, que traerá a Alicante "destacados nombres" de la literatura, la música y el arte como Christina Rosenvinge, Juan Manuel de Prada, Josu de Solaun, Yolanda García Serrano, Joaquín Oristrell, Isabel Coixet o Manuel Rivas, entre otros.

Así lo ha adelantado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha realizado un balance del pasado ejercicio y ha manifestado que todas las disciplinas y productos que identifican a la provincia, como música, fiestas, arte, publicaciones, sostenibilidad, legislación cultural y tecnología, "tienen cabida en este contenedor cultural a través de sus actividades, que en 2025 sumaron 233, de las cuales 108 se hicieron fuera de la Casa Bardin y 88 por la provincia y Madrid, implicando a 10.725 personas".

El año pasado se programaron actividades en 60 municipios y con el ciclo 'Cultura -500' la programación se ha trasladado a 14 poblaciones de menos de 500 habitantes, según ha concretado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Por su parte, la directora del IAC, Cristina Martínez, ha apuntado que el ente afronta 2026 "con la cultura entendida como patrimonio histórico, como creación, como oportunidad, como derecho y eje del futuro y contribuyendo a divulgar el patrimonio provincial en todas sus manifestaciones".

NUEVA PROGRAMACIÓN

En lo que respecta a la nueva programación, Martínez ha avanzado que este mismo viernes visitará la Casa Bardin el escritor Juan Manuel de Prada y que la semana que viene, el jueves 26, contarán con el director alicantino Jorge Torregrosa dentro ciclo 'Palabra de cine', en el que también estarán más adelante la productora Sandra Hermida y los guionistas Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell.

Además, el ciclo 'Contar y cantar' continuará con figuras como Rosenvige (12 marzo), Víctor Coyote (10 abril) y Nacho Casado (15 mayo). Además, en marzo también vendrá a Alicante Rosa Rodríguez, ganadora del bote del concurso televisivo 'Pasapalabra'.

Este año, el ciclo dedicado a la conversación lleva por título 'La mirada oblicua' y consta de siete encuentros con intelectuales y pensadores de diferentes sectores moderados por Joaquín Manresa. Empezará el 17 de marzo con el director Víctor García León y Bernardo Sánchez Salas, que harán un repaso por la vida y trayectoria de Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento.

En abril, el periodista Enric González y el creador de la revista 'Mongolia', Darío Adanti, hablarán de 'Las buenas noticias y el mundo contemporáneo'. Esta propuesta continuará a lo largo del año con nombres como Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025, y Javier Echeverría, Premio Anagrama; Luis López Carrasco, cineasta y escritor, y el director Benito Zambrano; José Miguel López, director del programa 'Discópolis' de Radio 3, y Martín Llade, de Radio Clásica; Carolina Alba, directora de 'La estación azul' de Radio Nacional de España (RNE), y la escritora Marta Sanz, y, además, la cineasta Isabel Coixet y el escritor Manuel Rivas.

En el terreno musical, el ciclo 'Músicos en el recuerdo' destacará la figura de Óscar Esplá, el próximo viernes 27 de febrero, con el pianista Josu de Solaun. También se recordará a Ruperto Chapí en marzo con una charla del actor Salva Monleón.

Asimismo, este ciclo rendirá homenaje al guitarrista José Tomás, al compositor y director Manuel Berna, y a los pianistas Dolores Sendra y Gonzalo Soriano. La propuesta dedicada a la fotografía, 'Enfoques', contará con el Premio Nacional de Fotografía, Javier Vallhonrat, con Rafa Arjones y con María Moldes.

OTRAS PROPUESTAS

Otro ciclo es el dedicado al Estatuto del Artista, que comenzará el 5 marzo con la actriz y directora Rosana Pastor y Xelo Bosch, coordinador de la asociación de Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón.

Habrá dos mesas más en las que participarán, por un lado, el iluminador Juanjo Llorens, el bailarín y coreógrafo Gustavo Ramírez Sansano y el músico Luis Ivars, y, por otro, la directora Pilar Pérez Solano, la actriz Sonia Almarcha y Marta Dehesa, especialista que ha participado en la creación del Estatuto del Artista.

También continuarán con su programación propuestas como 'Tastant territori', 'ADN fester', 'Rutas de los castillos' o 'Rostros con historias', que comenzará con Emilio Varela, así como la programación del ciclo 'Cultura -500' y otros ciclos dedicados a museos y a archivos.

El IAC volverá a convocar las residencias de artes escénicas 'Petricor', que en esta edición se realizarán en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola. Además, ya está abierto el plazo para los Premios al Documental Alicantino, que finaliza el 6 de marzo, y el del III Premio Internacional Juan Gil-Albert de Literatura Aforística y del Yo, hasta el 23 de marzo.