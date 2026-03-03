El Instituto Gil-Albert reconoce a Pirula Arderius y Elvira Pizano por sus trayectorias profesionales

Imagen de la periodista Pirula Arderius - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) rinde homenaje este año a la periodista Pirula Arderius y a la artista Elvira Pizano, en un acto que se celebrará este viernes, presidido por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.

Este reconocimiento se enmarca en la segunda edición de 'Trayectorias en femenino', una iniciativa que nació como un acto en torno al Día de la Mujer para "poner en valor la carrera de dos creadoras, en el amplio sentido del término, que hayan dejado huella en sus disciplinas en la provincia o fuera de ella".

El acto de entrega de estatuillas, diseñadas por Begoña M. Deltell, tendrá lugar el viernes a las 13.00 horas en la Casa Bardin, sede del IAC, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La directora del IAC, Cristina Martínez, ha señalado que con estas distinciones, que en su primera edición recayeron en la cineasta Cecilia Bartolomé y la galerista Carmen Cazaña, "no se trata de reconocer su trabajo por ser mujeres, ni siquiera por haber desarrollado una carrera brillante", sino por "una trayectoria en lo que lo femenino, su condición como tal, haya supuesto un hándicap a la hora de realizar su trabajo".

Pilar 'Pirula' Arderius Cases está considerada "la primera mujer periodista en la provincia de Alicante", donde trabajó en el diario 'Información' desde los años 70. Ahijada de Salvador Dalí, ha sido "una figura clave en la crónica local y crítica social", recalca la Diputación.

En 2018, el Ayuntamiento de Alicante le dedicó una calle en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Además, fue homenajeada en 2022 por la Concejalía de Igualdad como una de las doce mujeres emblemáticas de la ciudad.

Por su parte, Elvira Pizano, nacida en Albacete, estudió, se formó como artista y estableció su hogar en Alicante, de donde era su familia. Su formación se ha desarrollado y completado en distintos talleres de grabado, fotografía, pintura, dibujo, caligrafía china y 'performance', impartidos por el Centro de Arte y Experimentación Visual Eusebio Sempere, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el Centro de Arte y Fotografía Espiral.

Pizano comenzó en los años 80 a participar en muestras colectivas y realizó su primera exposición individual en 1994 en la Galería La Anaya de Alicante. Sus obras han podido verse en una veintena de exhibiciones individuales. Instituciones como el Ayuntamiento de Alicante, el Centro de Arte Eusebio Sempere o el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) cuentan en sus fondos con obras de la artista.