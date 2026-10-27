Interceptado un conductor por presuntamente golpear vehículos y sextuplicar la tasa de alcohol en Guardamar del Segura

Prueba de alcoholemia realizada al conductor - FACEBOOK POLICÍA LOCAL GUARDAMAR

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Guardamar del Segura (Alicante) ha interceptado a un conductor por presuntamente golpear vehículos estacionados y sextuplicar la tasa de alcohol máxima permitida.

Una patrulla dio el alto al varón después de recibir el aviso de varios vecinos sobre lo que al parecer estaba ocurriendo, ha informado el cuerpo de seguridad en redes sociales.

El hombre fue sometido a la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,54 miligramos por litro, es decir, más de seis veces la tasa máxima permitida.

Así, se han instruido diligencias judiciales por un posible delito contra la seguridad vial. "El alcohol al volante destruye vidas. No juegues con la seguridad de todos", ha apuntado la Policía Local.