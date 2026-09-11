Interceptan un vehículo que transportaba un kilogramo de cocaína en la A-3

La Guardia Civil intercepta un vehículo que transportaba un kilogramo de cocaína en la A-3 - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras interceptar un vehículo que transportaba oculto un kilogramo de cocaína, en una actuación desarrollada por efectivos del Destacamento de Tráfico de Requena, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto mientras varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia realizaban un dispositivo preventivo de verificación de alcohol y drogas en la A-3.

Durante el desarrollo del control, los agentes dieron el alto a un vehículo de alta gama que, cuando estaba prácticamente detenido, el conductor realizó una maniobra evasiva y anómala que ponía en riesgo la seguridad vial, desobedeciendo las indicaciones reglamentarias de los agentes.

De forma inmediata se activó un dispositivo de seguimiento y control discreto. Tras un acompañamiento operativo durante aproximadamente 11 kilómetros, las patrullas lograron interceptar el vehículo de manera segura, e identificaron y detuvieron a su conductor y sus ocupantes.

Durante la fuga, el conductor llevó a cabo maniobras de extrema peligrosidad, circulando a gran velocidad, adelantando de forma antirreglamentaria e incluso utilizando el arcén para rebasar a otros usuarios de la vía, generando un grave riesgo para la seguridad del tráfico.

Una vez asegurado el vehículo, los agentes lo inspeccionaron y localizaron un doble fondo oculto en cuyo interior se halló un paquete prensado y sellado que contenía aproximadamente un kilogramo de cocaína.

Como resultado de la actuación fueron detenidos el conductor, un hombre de 20 años, como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave y contra la salud pública; así como los otros dos ocupantes del vehículo, de 24 y 33 años respectivamente, por un presunto delito contra la salud pública.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial ante el Juzgado de Instancia de Requena.