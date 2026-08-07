El interior norte de Castellón registra tormentas fuertes con granizo, con 26 l/m2 en media hora en Castellfort

Archivo - Imagen de archivo de una tormenta en Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interior norte de la provincia de Castellón ha registrado tormentas durante este viernes por la tarde, localmente con intensidad fuerte y con granizo.

Hasta 26 litros por metro cuadrado se han acumulado en la localidad de Castellfort durante media hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante esta tarde, a lo largo de cuatro horas se han contabilizado 7,7 litros por metro cuadrado en Herbers, 7,2 l/m2 en Vilafranca, 7 l/m2 en Cinctorres, 5,4 l/m2 en Sorita, 4,4 l/m2 en La Mata y 3,6 l/m2 en Olocau, de acuerdo a los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Además, se han producido dos conatos de incendio por rayos en Culla y Tírig. Posteriormente se han retirado dos medios aéreos del incendio de Tírig a causa de las fuertes lluvias y los relámpagos, detalla el 112 con información del Consorcio Provincial de Bomberos.

Por su parte, en la provincia de Valencia no se han producido incidentes relacionados con las alertas establecidas por lluvias y tormentas, y tampoco registros significativos de precipitaciones.