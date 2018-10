El Internet Freedom Festival 2019 buscará consolidar València como la "capital mundial de los derechos digitales"

Publicado 19/08/2018 11:27:46 CET

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Internet Freedom Festival, que se celebrará en València entre los días 1 y 5 de abril 2019 en el centro de las Naves, apostará por estrechar "aún más sus lazos con la ciudad para convertirla en la capital mundial de los derechos digitales" a través de la Internet Freedom Week Valencia. La nueva edición persigue el objetivo de "invitar a los valencianos a unirse a la reflexión sobre cómo debe ser el Internet que queremos".

Así lo ha apuntado en un comunicado el director del festival, Pepe Borrás, quien ha señalado que "sin una educación digital básica, aceptaremos los términos de un futuro en el que nuestro yo digital tendrá cada vez menos libertades".

Con esta iniciativa, el encuentro abre a la ciudad la temática de los derechos humanos en la era digital mediante la creación de actividades relacionadas en colaboración con diferentes espacios de la ciudad (ciclos de cine, talleres o exposiciones de arte).

Además, la próxima edición estará dirigida a reflexionar "sobre cómo está evolucionando la red y cómo queremos que sea". "¿Estamos creando algoritmos racistas, machistas o clasistas? Si internet es de todos y para todos, ¿cuál debería ser nuestro papel como ciudadanos? ¿Estamos sufriendo un colonialismo digital?", ha señalado Borrás.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Anticipar el impacto a medio plazo de Internet será una de las nuevas líneas de investigación del Internet Freedom Festival (IFF). Este tema se sumará a los abordados ya en convocatorias anteriores como la seguridad en Internet, la lucha contra el acoso machista en las redes, o las técnicas para eludir la censura en los países totalitarios.

También, como en las citas anteriores, el IFF será punto de encuentro de todos los agentes implicados en la defensa de las libertades en la red, desde programadores a activistas, pasando por ONGs o abogados.

El objetivo de esta edición, según ha explicado Borrás, es alcanzar los 2.000 participantes. En 2018, la cifra total de asistentes fue de 1.700 registrados de 130 países de los cinco continentes, que llevaron a cabo más de 300 sesiones.

Desde la organización del festival han destacado que este año el número participantes mujeres y género fluido fue de 53% (tanto de público como de ponentes), lo que convierte al IFF en el "encuentro internacional sobre nuevas tecnologías más igualitario del mundo".

Entre los participantes figuran las asociaciones internacionales más importantes relacionadas con la defensa de los derechos y libertades en Internet. En el IFF 2019, que cuenta con la ayuda de la Conselleria de Transparencia, estarán presentes asociaciones como Tor, Mozilla, Electronic Frontier Foundation, Reporteros sin Fronteras, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), el Committee to Protect Journalists, American Civil Liberties Union (ACLU), Creative Commons, European Digital Rights (EDRI), Freedom of the Press Foundation o Wikimedia entre muchas otras.

INTERNET FREEDOM FESTIVAL

El IFF nació en 2014 en Las Naves con carácter experimental con el nombre Circunvention Tech Festival, como un encuentro centrado en la lucha contra la censura. El encuentro reunió a 600 activistas de 40 países. El éxito llevó a la rápida consolidación del evento y abrió sus puertas a nuevas temáticas, relacionadas con los derechos humanos. Otra novedad del próximo año es que la imagen visual correrá a cargo del diseñador valenciano Christian Lago.

A lo largo de estos años, del IFF han nacido múltiples iniciativas internacionales, como la Digital Society Zimbabwe, la Red Latinoamericana de Formadores en Seguridad Digital y la red Red Africana de Formadores en Seguridad Digital. Además ha acogido eventos como los primeros ciber-diálogs sobre Irán y Vietnam.

Entre la personalidades que han participado destacan Ignacio Escolar (eldiario.es), Virgina Pérez Alonso (PDLI) o Malén Aznárez (RSF). A nivel internacional, destaca la presencia del activista norcoreano Jung Gwang-il, Margaux Ewen (Directora RSF US), Courtney Radsch, Advocay Director del CPJ, Jillian C. York (Director Internacional de EFF) Nadim Nashif (analista jefe de Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network).