Un interno de Picassent agrede a dos funcionarios y le confiscan un cristal al cachearlo - REMITIDA ACAIP

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un interno del Centro Penitenciario de Valencia, en Picassent, ha golpeado a dos funcionarios. Tras ser reducido por el personal, se le ha practicado un cacheo en el que se le ha localizado un cristal, han informado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias y sindicales.

El incidente se ha producido en la mañana de este miércoles, cuando el preso, después de mantener una comunicación con su familia y justo antes de ser trasladado de vuelta a su módulo, "de manera sorpresiva"

ha agredido a golpes a dos trabajadores.

Los funcionarios han podido reducirlo y al registrarlo han encontrado un cristal, de unos 15 centímetros, según fuentes sindicales.

El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip ha resaltado el "extremo estado de agresividad" del interno, que "ya había amenazado gravemente de muerte a funcionarios la semana pasada y tenía aplicada una limitación regimental".

Esta organización sindical critica que "en los últimos meses se están incrementando de forma notable las agresiones a los funcionarios sin que la Administración penitenciaria haga absolutamente nada al respecto".

Además, apostillan, "sigue bloqueada en el Congreso la iniciativa legislativa para dota de la condición de Agente de la Autoridad a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, sin que los dos grandes partidos nacionales terminen de ponerse de acuerdo en ello".

También CSIF ha lamentado el suceso y ha considerado que es "uno más de los episodios de violencia que han sacudido este centro penitenciario en los últimos meses, donde varios funcionarios han resultado agredidos".

La central sindical remarca que esta cárcel "alberga a 2.200 internos y presenta con problemas de escasez de personal, tanto en el área de vigilancia como en la de Tratamiento y Sanitarios".

Ante esta situación, exigen a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "el traslado inmediato del interno mediante una conducción especial, el reconocimiento inmediato como Agentes de la Autoridad y aumento urgente de la plantilla".