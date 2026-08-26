Intervalos nubosos, precipitaciones débiles y dispersas y máximas en descenso este miércoles en la Comunitat Valenciana

Predicción del tiempo para este miércoles 26 de agosto de 2026 en la Comunitat Valenciana
Predicción del tiempo para este miércoles 26 de agosto de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 8:42
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VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada con intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, aunque los cielos tenderán a estar poco nubosos o despejados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, soplará viento flojo variable y tenderá la segunda mitad del día a sureste flojo con aumentos ocasionales de intensidad. Respecto a las temperaturas, las mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas estarán en descenso en el litoral y prelitoral central y sur de Alicante y en ligero ascenso o sin cambios en el resto.

Concretamente, se esperan máximas de 32 grados en Castelló de la Plana y de 31º en València y Alicante, y las mínimas oscilarán entre los 23º y 24º en las tres capitales de provincia.

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