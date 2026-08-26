Intervalos nubosos, precipitaciones débiles y dispersas y máximas en descenso este miércoles en la Comunitat Valenciana

Predicción del tiempo para este miércoles 26 de agosto de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada con intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, aunque los cielos tenderán a estar poco nubosos o despejados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, soplará viento flojo variable y tenderá la segunda mitad del día a sureste flojo con aumentos ocasionales de intensidad. Respecto a las temperaturas, las mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas estarán en descenso en el litoral y prelitoral central y sur de Alicante y en ligero ascenso o sin cambios en el resto.

Concretamente, se esperan máximas de 32 grados en Castelló de la Plana y de 31º en València y Alicante, y las mínimas oscilarán entre los 23º y 24º en las tres capitales de provincia.