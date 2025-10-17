Intervenidas casi dos toneladas de cocaína al seguir un camión "sospechoso" desde el Puerto de València

Detenidas seis personas e intervenidas casi dos toneladas de cocaína tras el seguimiento de un camión desde el Puerto de Valencia - POLICÍA NACIONAL

Detenidas seis personas e investigan una posible conexión con la Operación Spider, en la que confiscaron más de 4,5 toneladas de droga

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido a seis personas e intervenido casi dos toneladas de cocaína tras llevar a cabo el seguimiento de un camión, que realizó "maniobras sospechosas", desde el Puerto de València hasta una nave industrial, ubicada en una localidad de la comarca de La Costera.

En el marco de investigaciones relativas al tráfico de drogas a gran escala en el Puerto de València, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia de la Policía Nacional junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, establecieron una vigilancia sobre diversos objetivos de interés ante la sospecha de que pudieran estar participando en maniobras de extracción de drogas del recinto portuario, según ha indicado la Jefatura en un comunicado.

Avanzadas las pesquisas, durante la pasada semana, los policías observaron el acceso al Puerto de un camión y detectaron maniobras "sospechosas" por parte del conductor, al tiempo que funcionarios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil establecían una vigilancia sobre el contenedor.

De esta forma, se estableció un dispositivo y se inició el seguimiento del vehículo. El camión finalizó su ruta en un polígono industrial de la comarca de La Costera, donde se introdujo en una nave durante varios minutos y abandonó el lugar posteriormente.

Durante el operativo, los agentes efectuaron el registro posterior de la nave, donde localizaron 690 kilogramos de cocaína que había sido transportada por el camión. Los investigadores pudieron determinar que este almacén formaba parte de la logística de una organización criminal, y detuvieron a tres varones como presuntos integrantes de la misma.

Tras examinar su interior, se halló un arcón de acero macizo de gran grosor, presuntamente destinado a evitar la detección por parte de los escáneres del Puerto y, de este modo, poder albergar mercancía ilícita de gran valor.

En la segunda fase del operativo policial, se llevó a cabo la revisión completa de la mercancía del contenedor, en el que intervinieron 1.013 kilos de cocaína, mercancía que los detenidos presuntamente "no habían logrado extraer ni cargar en un primer viaje debido al gran volumen de la droga".

Este jueves se han llevado a cabo las últimas tres detenciones, concretamente la del conductor del camión --presunto autor material del rescate de la cocaína hasta la nave de La Costera-- y la de otras dos personas integrantes de diversas facciones de la organización criminal desarticulada. Estos tres últimos arrestados ya han pasado a disposición judicial.

La investigación continúa abierta para determinar una posible conexión con la Operación 'Spider', desarrollada a finales del pasado mes, cuando la Policía Nacional detuvo a 81 personas implicadas en la introducción de cocaína a través del Puerto de València, entre las cuales se encontraban trabajadores portuarios, desmantelando una red de corrupción, y donde se incautaron de más de 4,5 toneladas de cocaína.