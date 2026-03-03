1065136.1.260.149.20260303112410 Intervenidas más de 50 toneladas de alimentos y productos no aptos para el consumo en naves de un polígono de Alicante - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido más de 50 toneladas de alimentos y productos no aptos para el consumo en dos naves del polígono industrial Garrachico de Alicante que carecían de licencia de actividad y registro sanitario.

Las actuaciones, desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), permitieron detectar diversas irregularidades relacionadas con el almacenamiento, manipulación y distribución de productos destinados al consumo, según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

En una primera nave inspeccionada, los agentes comprobaron la existencia de un elevado volumen de productos alimenticios de origen externo a la Unión Europea (UE) supuestamente destinados a su posterior distribución y exportación. De acuerdo con la Guardia Civil, la empresa responsable carecía de licencia para la actividad y de registro sanitario obligatorio.

Asimismo, parte de los productos no disponían de etiquetado reglamentario y otros presentaban deficiencias en la información exigida para su comercialización. La totalidad de los alimentos fue inmovilizada cautelarmente y puesta a disposición del Área de Salud Pública de Alicante.

En una segunda nave del mismo polígono, se constató la existencia de una actividad de almacenamiento, manipulación y distribución de productos cárnicos y hortofrutícolas presuntamente sin cumplir los requisitos higiénico-sanitarios exigidos. Se localizaron más de cuatro toneladas de carne cuya trazabilidad documental no pudo acreditarse adecuadamente, por lo que se procedió a su inmovilización cautelar.

Además, se intervinieron aproximadamente 1.500 kilogramos de frutas y verduras no aptas para el consumo por deficiencias en su conservación y unas condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, por lo que fueron destruidos.

Durante la inspección en esta segunda nave, los agentes localizaron un total de 63 cajas que contenían más de 1.900 pares de zapatillas deportivas de distintas marcas, presuntamente falsificadas. El propietario de la mercancía fue investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial y denunciado por infracción a la Ley de Represión del Contrabando.

Como resultado de las actuaciones, cuatro personas han sido denunciadas por infracciones a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Ley General de Sanidad. Uno de ellos también ha sido investigado por un delito contra la propiedad industrial y otro de desobediencia grave.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente y los productos intervenidos han quedado a disposición de los organismos sanitarios correspondientes.

COLABORACIÓN

La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de Alicante y con la colaboración del Seprona de Jijona, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Santa Pola, así como el Servicio de Inspección de Calidad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Alicante.