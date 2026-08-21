Intervenidos 60 kilos de picadura de tabaco ilegal en el maletero de un vehículo en Cocentaina

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha incautado de 60 kilogramos de picadura de tabaco ilegal en el maletero de un vehículo en la localidad alicantina de Cocentaina (Alicante), durante un dispositivo de seguridad ciudadana llevado a cabo en la celebración de las fiestas patronales del municipio.

La actuación sucedió el pasado 10 de agosto, cuando los agentes dieron el alto a un turismo que levantó sus sospechas. Ante la actitud del conductor del vehículo, decidieron comprobar los elementos que portaba y localizaron en el maletero del coche una gran cantidad de bolsas de tabaco picado.

Una vez trasladada la mercancía a las dependencias oficiales para su reseña y pesaje, comprobaron que se trataba de 60 kilogramos de tabaco irregular, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El conductor del vehículo, un hombre de 48 años, ha sido denunciado por una infracción a la Ley Orgánica 12/95 de represión del contrabando, por la tenencia, circulación y posible comercio irregular de géneros estancados prohibidos.

Esta denuncia puede conllevar sanciones que son, como mínimo, de 2.000 euros y que aumentan en función del valor de la cantidad incautada. Además, esta conducta puede llegar a ser delito, castigado con penas de uno a cinco años de prisión.