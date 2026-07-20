Intervenidos cerca de 600 artículos falsos por valor de 10.700 euros en Alcossebre

Productos falsificados en Alcossebre - GUARDIA CIVIL

VALENCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha desarrollado un dispositivo operativo contra la venta ambulante de productos presuntamente falsificados en Alcalà de Xivert-Alcossebre (Castellón), que ha permitido intervenir un total de 594 artículos de diferentes marcas, valorados en aproximadamente 10.700 euros.

La actuación se llevó a cabo durante varias jornadas en las zonas de mayor afluencia turística del municipio, donde los agentes detectaron la comercialización de productos que presentaban indicios de vulnerar los derechos de propiedad industrial, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Como resultado del dispositivo, fueron localizadas cuatro personas dedicadas a la venta ambulante de este tipo de mercancía. Durante las inspecciones realizadas se intervinieron camisetas deportivas, chanclas, bañadores, gorras, perfumes y otros artículos presuntamente falsificados que se encontraban preparados para su venta al público.

La intervención permitió además retirar del mercado una importante cantidad de productos cuya comercialización "podría inducir a error a los consumidores y ocasionar un perjuicio económico tanto a los titulares de las marcas como al comercio legal", ha señalado la Guardia Civil.

Los cuatro presuntos implicados fueron propuestos para sanción por infracciones administrativas relacionadas con la normativa de venta ambulante, mientras que la mercancía intervenida quedó depositada a disposición de la autoridad competente. Las actuaciones han sido realizadas por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Alcalà de Xivert.