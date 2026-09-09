Intervienen más de 60 kilos de marihuana en Vinaròs (Castellón) y detienen a una persona e investigan a otra

Marihuana incautada - GUARDIA CIVIL/AEAT

CASTELLÓ 9 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Unidad de Análisis e Información Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil han intervenido en Vinaròs (Castellón) más de 60 kilos de marihuana y han procedido a la detención de una persona y la citación de otra en calidad de investigada por supuestamente cometer un delito de contrabando y otro contra la salud pública, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación se inició con el descubrimiento de un envío postal que presuntamente contenía 5,5 kilos de hachís. Tras las actuaciones realizadas ante el Juzgado de Guardia de Vinaròs, se procedió al registro del establecimiento donde iba dirigido el envío postal, donde se realizó la aprehensión de más de dos kilos de marihuana.

Posteriormente, se procedió a la aprehensión de otros dos paquetes postales en cuyo interior se encontraron en total más de 60 kilos de marihuana en forma de cogollos. Toda esta sustancia estupefaciente se enviaba acondicionada en bolsas de uno y diez kilos dispuestas para su manipulación para la venta al por menor en unidades de venta más pequeñas.

Por estos hechos, se ha procedido a la detención de una persona y la citación de otra en calidad de investigada por la presunta comisión de un delito de contrabando y otro contra la salud pública. Las diligencias han sido instruidas en el Tribunal Civil y de Instancia de Vinaròs en funciones de Guardia.