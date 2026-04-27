Investigadas 14 personas por disturbios y cánticos racistas en Alginet

Agente de la Guardia Civil en tareas de investigación - OPC

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a 14 personas por desórdenes públicos, amenazas y cánticos racistas en varias calles de la localidad valenciana de Alginet. Un menor de 13 años participó presuntamente en los hechos pero resulta penalmente inimputable, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en enero de 2026, cuando componentes de Guardia Civil y Policía Local de Alginet encontraron un grupo de personas con pasamontañas en las inmediaciones de la parada del metro de la localidad.

Algunas de estas personas portaban bates y otros golpeaban el mobiliario urbano mientras emitían amenazas de muerte y expresiones de odio al colectivo árabe. Además, gritaban por la calle y lanzaban artefactos pirotécnicos de gran potencia.

Cuando actuaron conjuntamente, los encapuchados huyeron de manera dispersa, pero la labor policial logró identificar 'in situ' a parte de los autores y el posterior visionado de imágenes de seguridad permitió identificar a otros muchos. Se aprehendieron dos bates de béisbol.

En total, se ha identificado a 15 personas en días posteriores a los hechos. Cinco de ellas menores de edad --uno de ellos menor de 13 años y, por tanto, inimputable--.

Se trata de hombres españoles de entre 40 y 13 años. Se les imputa un delito de promoción e incitación pública al odio y otro de desórdenes públicos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet en funciones de Guardia y a la Fiscalía de menores.