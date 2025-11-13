Investigadas cinco personas por falsificar más de 3.000 artículos de marca en Manises

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas por presuntamente falsificar más de 3.000 artículos de marca en el polígono industrial de La Cova, en Manises (Valencia), según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras varias pesquisas, agentes especializados en el resguardo fiscal de la Guardia Civil detectaron una serie de naves en las que se podían estar produciendo falsificaciones de productos de marca a gran escala para surtir a varios vendedores ambulantes y almacenes.

Finalmente, el pasado 11 de noviembre se realizaron tres inspecciones en diferentes naves industriales. En el interior se encontraron y aprehendieron 3.066 artículos de diversas marcas relacionadas principalmente con el comercio textil de lujo. Además, se intervinieron 762 símbolos y logotipos de diversas marcas.

Por estos hechos, se investigó a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, de nacionalidad china, por un delito contra la propiedad industrial.

También se levantaron cuatro actas por 11 infracciones a los decretos 77/94, la ley 1/2007 y la ley 3/2011. Además, se levantó otro acta por una infracción a la Seguridad Social al encontrarse dos trabajadores en la nave sin contrato de trabajo.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Quart de Poblet.