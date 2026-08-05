Investigadas dos personas por maltrato animal tras abatir a un toro fugado en los festejos de Gátova

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VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga por maltrato animal y prevaricación administrativa al director del festejo de los 'bous al carrer' de Gátova (Valencia) celebrados en pasado julio y a un vecino de la localidad por abatir a una de las siete reses vacunas que se escaparon durante la celebración.

Los hechos se desencadenaron el pasado 18 de julio con motivo de la celebración de los festejos taurinos de 'bous al carrer' autorizados en el municipio de Gátova (Valencia).

Durante el desarrollo del evento, se produjo la quiebra del sistema de contención en el recinto acotado, lo que provocó la fuga a la vía pública de siete reses vacunas (seis vacas y un toro) pertenecientes a una ganadería brava, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

Ante la situación de riesgo generada para la seguridad ciudadana, la Guardia Civil desplegó "de inmediato" un dispositivo de localización y control coordinado por aire y tierra en el que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la comarca, componentes del Seprona y la Unidad Aérea de Valencia.

Durante el operativo de búsqueda, los agentes de la Guardia Civil localizaron e informaron formalmente a la autoridad local, en su calidad de Director del Festejo, sobre sus responsabilidades legales, urgiendo la emisión de alertas públicas de riesgo y la notificación a los servicios de emergencias.

Asimismo, la Guardia Civil le advirtió expresamente de que el uso de armas de fuego para este tipo de contingencias tiene carácter absolutamente excepcional y requiere "imperativamente autorizaciones gubernativas expresas y el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad".

"A pesar de las advertencias legales efectuadas por los especialistas del Seprona y los mandos del dispositivo, durante la madrugada del 19 de julio el director del festejo omitió los cauces legalmente reglamentados y dio una instrucción verbal directa a un vecino de la localidad, aficionado a la caza, para la neutralización del toro mediante el uso de un arma de fuego", ha explicado la Benemérita.

Sobre las 04.00 horas, en horario nocturno y a escasa distancia de un área habitada de una urbanización contigua al casco urbano, el presunto autor material abrió fuego contra el animal empleando un rifle de caza. Según la Guardia Civil, tras recibir un primer impacto, la res se desplazó varios metros hasta quedar estática, momento en el que se le efectuó un segundo disparo que le causó la muerte instantánea.

La Guardia Civil considera que "la orden se dictó careciendo de la competencia legal requerida y sin la preceptiva cobertura o autorización de las autoridades gubernativas".

El Equipo de Investigación del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia asumió la instrucción de las diligencias e hizo una exhaustiva inspección ocular en el lugar de los hechos.

Como resultado de las actuaciones policiales, se ha procedido a la formalización de la investigación sin detención de dos hombres: el Director del Festejo, como presunto autor de un delito de Prevaricación Administrativa (artículo 404 del Código Penal), por supuestamente "dictar una orden verbal arbitraria en asunto administrativo al autorizar de forma irregular el uso de armas de fuego a particulares".

Un vecino de la localidad, como presunto autor material de un delito de Maltrato Animal (artículo 340 bis del Código Penal), por dar muerte intencionada y no autorizada a un animal vertebrado fuera de los supuestos legales y de la actividad regulada. Las diligencias fueron entregadas en la Fiscalía provincial de Medio Ambiente de Valencia.