Investigado el gerente de un CAT de Burriana (Castellón) por falsificar documentos en la gestión de vehículos de la Dana

Archivo - Coche patrulla de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CASTELLÓ 20 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Seprona, en su ámbito competencial de protección del medio ambiente, procedió el pasado 13 de enero a investigar a una persona, gerente de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT) del término de Burriana (Castellón), como supuesto autor de un delito de falsificación documental, por presuntamente tener 18 vehículos procedentes de la Dana de Valencia en una nave que se encontraban de baja definitiva en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), sin descontaminar ni haber sido gestionados, con documentación expedida por dicho centro.

De las investigaciones realizadas por el Seprona con sede en la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, se observó que el Certificado de Destrucción del Vehículo al Final de su Vida Útil, necesario para tramitar la baja definitiva en la DGT, no debería haberse emitido hasta que los vehículos no hubieran sido descontaminados y hubieran entrado en las instalaciones del CAT.

Se han instruido diligencias penales que han sido entregadas en el Servicio Común Procesal General del Partido Judicial de Vila-real con copia para Fiscalía de Medio Ambiente.

Relacionado con la irregular gestión de vehículos procedentes de la Dana de Valencia, por el Seprona de Castellón se han realizado varias actuaciones como la investigación de una persona en septiembre del 2025 por tener en una nave 4 vehículos, algunos de alta gama, apropiados indebidamente sin conocimiento de sus propietarios, por lo que se instruyeron diligencias que fueron remitidas al Servicio Común Procesal de Asuntos Generales de Vila-real (Castellón).

Así mismo, en enero del 2025 se propuso para sanción administrativa a una empresa por realizar la limpieza de vehículos dañados por la Dana cuando carecía de autorización para ello, así como por realizar una irregular gestión de los residuos originados en la actividad, por lo que los hechos fueron puestos en conocimiento de la alcaldesa de Castelló y del director territorial de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana.